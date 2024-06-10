Больше не такая крошка: Во внешности панды Катюши заметили изменения

Панда Катюша, которая родилась менее года назад в Московском зоопарке, сильно повзрослела и уже не имеет розоватого подшёрстка. Кадры с детёнышем Диндин и Жуи показала в своём телеграм-канале директор зоопарка Светлана Акулова.

На видео малышка увлечённо грызёт бамбук, хотя ещё совсем недавно не могла раскусить ветки. Теперь же чёрно-белая медведица мало чем отличается от своих родителей. Взрослые панды любят "медитировать" с бамбуковыми ветками. Вот и Катюша стала всё чаще подражать своей маме.

Напомним, панда Катюша родилась в столичном зоопарке от мамы Диндин и папы Жуи в августе 2023 года. Недавно малышке исполнилось девять месяцев. Как ранее пояснили в зоопарке, постепенно шерсть Катюши будет терять розоватый оттенок, который она приобрела благодаря правильному питанию матери. Через четыре года пандёнок уедет на свою историческую родину — в Китай. Предполагается, что там Катюше будут подбирать "жениха". Однако не исключено, что она может остаться в России, если ей создадут отдельный просторный вольер и необходимые условия для развития.