Путину рассказали, что розовая панда Катюша родилась по любви Глава Московского зоопарка рассказала Путину, что панда Катюша родилась по любви 17 мая, 08:11 Диндин и Катюша. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова назвала рождённую в зоопарке панду Катюшу результатом уникального опыта выведения потомства вне естественных природных условий. Об этом она рассказала российском лидеру Владимиру Путину и зампреду КНР Хань Чжэну во время осмотра экспозиции Российско-китайского Экспо.

Акулова поблагодарила китайских коллег, передавших в 2019 году Московскому зоопарку двух панд — Диндин и Жуи, у которых менее года назад появился первый детёныш — малышка Катюша. По словам Акуловой, это была редкая удача, что у неопытной в вопросах любви пары появился пандёнок.

"У нас они не имели опыта, у нас всё получилось по обоюдному согласию, по любви. Вторая уникальность заключается в том, что после одного соединения у нас появилась малышка", — поделилась директор зоопарка.

Она напомнила, что у Диндин оказался сильный материнский инстинкт, панда с большой ответственностью воспитывала Катюшу. А розоватый оттенок шерсти детёныша — результат правильного питания матери, которая постоянно ест бамбук, продолжила Акулова. Она также отметила, что сейчас малышка весит уже 26 килограммов и находится в надёжных руках сотрудников зоопарка в Москве.

Ранее сообщалось, что панда Катюша, родившаяся в столичном зоопарке от мамы Диндин и папы Жуи, уедет на свою историческую родину — в Китай — в возрасте четырёх лет. Уже там будет решена её дальнейшая судьба. Предполагается, что Катюше будут подбирать "жениха". Однако не исключено, что малышка может остаться в России, если ей создадут отдельный просторный вольер и необходимые условия для развития.

Авторы Татьяна Миссуми