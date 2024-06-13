Немного зарядки и вкусный обед: В зоопарке показали идеальный день петербургских ленивцев

Петербургские ленивцы провели этот четверг замечательно. День начался с небольшой зарядки, а затем они вкусно пообедали. Как подчеркнули в Ленинградском зоопарке, это идеальное сочетание для млекопитающих.

Как проводят четверг главные ленивцы Петербурга. Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк

На видео, которое опубликовала пресс-служба учреждения, запечатлено, как один из их подопечных ловко перебирается с одной ветки на другую. Ленивец легко держится за дерево передней и задней лапами и одновременно с удовольствием себя почёсывает.

Как уточняет телеканал "Санкт-Петербург", увидеть размеренную жизнь этих зверей можно в вольере на внешней стороне павильона "Приматы". Кроме того, для гостей киперы ежедневно проводят показательные кормления.