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13 июня, 19:24

Немного зарядки и вкусный обед: В зоопарке показали идеальный день петербургских ленивцев

В Ленинградском зоопарке показали, как ленивцы проводят день

Петербургские ленивцы провели этот четверг замечательно. День начался с небольшой зарядки, а затем они вкусно пообедали. Как подчеркнули в Ленинградском зоопарке, это идеальное сочетание для млекопитающих.

Как проводят четверг главные ленивцы Петербурга. Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк

На видео, которое опубликовала пресс-служба учреждения, запечатлено, как один из их подопечных ловко перебирается с одной ветки на другую. Ленивец легко держится за дерево передней и задней лапами и одновременно с удовольствием себя почёсывает.

Как уточняет телеканал "Санкт-Петербург", увидеть размеренную жизнь этих зверей можно в вольере на внешней стороне павильона "Приматы". Кроме того, для гостей киперы ежедневно проводят показательные кормления.

10 фото ленивцев, от одного взгляда на которые у любого случится припадок милоты
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Ранее в Московском зоопарке показали резвые игры панды Диндин с дочкой Катюшей. Трогательная забава не оставила равнодушными гостей — детский смех тому подтверждение.

Обложка ©

Telegram / Ленинградский зоопарк

Никита Осипов
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