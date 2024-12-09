Россияне сметают с маркетплейсов «змеиные» наряды, чтобы задобрить символ 2025 года
SHOT ПРОВЕРКА: Спрос на одежду со змеиным принтом к Новому году вырос в 5 раз
Спрос на вещи со змеиным принтом увеличился в несколько раз в преддверии Нового года. Если в сентябре змеиное платье заказали всего 15 раз, то в декабре покупка такого наряда состоялась 75 раз. Об этом рассказал телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.
Змеиные наряды для девушек. Фото © SHOT ПРОВЕРКА.
Количество поисковых запросов новогоднего змеиного наряда перевалило за миллиард. Россияне ищут себе образ на корпоратив, вечеринку или новогоднюю ночь. В подарок мужьям, братьям и сыновьям часто заказывают трусы с символом 2025 года.
Змеиные наряды для мужчин. Фото © SHOT ПРОВЕРКА.
Выбирать змеиный принт для празднования Нового года рекомендуют и астрологи. Помимо этой раскраски они советуют выбирать наряды зелёных, жёлтых, бирюзовых и металлических оттенков. А вот от образов с белым, бежевым и коричневым цветом лучше отказаться.
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