Россияне сметают с маркетплейсов «змеиные» наряды, чтобы задобрить символ 2025 года

Спрос на вещи со змеиным принтом увеличился в несколько раз в преддверии Нового года. Если в сентябре змеиное платье заказали всего 15 раз, то в декабре покупка такого наряда состоялась 75 раз. Об этом рассказал телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.