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Регион
9 декабря, 13:50

Россияне сметают с маркетплейсов «змеиные» наряды, чтобы задобрить символ 2025 года

SHOT ПРОВЕРКА: Спрос на одежду со змеиным принтом к Новому году вырос в 5 раз

Спрос на вещи со змеиным принтом увеличился в несколько раз в преддверии Нового года. Если в сентябре змеиное платье заказали всего 15 раз, то в декабре покупка такого наряда состоялась 75 раз. Об этом рассказал телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Змеиные наряды для девушек. Фото © SHOT ПРОВЕРКА.

Змеиные наряды для девушек. Фото © SHOT ПРОВЕРКА.

Количество поисковых запросов новогоднего змеиного наряда перевалило за миллиард. Россияне ищут себе образ на корпоратив, вечеринку или новогоднюю ночь. В подарок мужьям, братьям и сыновьям часто заказывают трусы с символом 2025 года.

Змеиные наряды для мужчин. Фото © SHOT ПРОВЕРКА.

Змеиные наряды для мужчин. Фото © SHOT ПРОВЕРКА.

Выбирать змеиный принт для празднования Нового года рекомендуют и астрологи. Помимо этой раскраски они советуют выбирать наряды зелёных, жёлтых, бирюзовых и металлических оттенков. А вот от образов с белым, бежевым и коричневым цветом лучше отказаться.

Как украсить дом к Новому году 2025: Идеи, которые понравятся Зелёной Деревянной Змее
Как украсить дом к Новому году 2025: Идеи, которые понравятся Зелёной Деревянной Змее
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Shutterstock / FOTODOM / Creative Lab

Полина Никифорова
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