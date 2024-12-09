42-летний мужчина попытался пройти кастинг на роль Гермионы в новом «Гарри Поттере»

Киностудия Warner Bros. начала кастинг на роли Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер и Рона Уизли для новой экранизации знаменитой серии книг. В сентябре 2024 года было объявлено о поиске трёх главных актёров, и уже поступило более 32 000 записей для прослушивания. Среди участников оказался и 42-летний мужчина, который попытался претендовать на роль Гермионы. Однако его заявка была отклонена руководством проекта, сообщает Daily Mail.

Съёмки сериала запланированы на лето 2025 года и будут проходить в павильонах Warner Bros. недалеко от Уотфорда, графство Хартфордшир. Новый проект будет следовать десятилетнему плану, где каждый роман Дж. К. Роулинг будет преобразован в отдельный сезон.

Кастинг-агенты ежедневно просматривают тысячи записей, уделяя особое внимание возрасту исполнителей, который должен быть от 9 до 11 лет. При этом они избегают расовых и гендерных предрассудков, стараясь сохранить дух оригинальной истории.

Марк Майлод из HBO, один из руководителей проекта, отметил: «Наш подход заключается не в том, чтобы подорвать то, что было сделано ранее, а в том, чтобы развить это». Новая экранизация обещает сохранить верность оригиналу, но при этом привнести что-то новое и свежее в знакомую историю.

Напомним, что оригинальные фильмы о Гарри Поттере, снятые с 2001 по 2011 год, стали классикой и включали таких звёзд, как Мэгги Смит, Алан Рикман и Майкл Гэмбон. Новый сериал стремится привлечь внимание как старых поклонников, так и зрителей нового поколения, предлагая свежий взгляд на любимую многими историю.