Названа дата начала съёмок нового сериала о Гарри Поттере
Variety: Сериал о Гарри Поттере начнут снимать летом 2025 года в Ливсдене
Кадр из фильма. Обложка © Гарри Поттер и Тайная комната / kinopoisk / Режиссёр Крис Коламбус / Сценарий Джоан Роулинг
Киностудия Warner Bros. Discovery объявила, что съемки нового сериала о Гарри Поттере стартуют летом 2025 года на студии Ливсден, где создавались оригинальные фильмы. Информация была представлена в Лондоне на презентации компании. Об этом сообщает Variety.
Шоураннер проекта Франческа Гардинер и режиссёр Марк Майлод сообщили, что в кастинге главных ролей уже приняли участие 32 тысячи детей. Ежедневно просматривается от 500 до 1000 видеозаписей, чтобы дать шанс каждому претенденту. Окончательных решений по актёрскому составу пока не принято, однако в январе будет организована следующая фаза отбора, где финалисты пройдут творческие мастер-классы.
Создатели подтвердили, что возраст персонажей будет соответствовать книгам. Например, Северус Снегг (Снейп), которого, возможно, сыграет Паапа Эссьеду, будет тридцатилетним. Родители Гарри, Джеймс и Лили Поттер, появятся в возрасте 21 года, как в момент их гибели. Для взрослых ролей планируется привлечь известных британских театральных актёров, в то время как молодые исполнители станут дебютантами.
Проект рассчитан на десять лет. Гардинер подчеркнула, что в сериале будет углубленное раскрытие характеров персонажей и повседневной жизни Хогвартса, включая историю его преподавателей. Майлод отметил, что цель создателей — не повторить успех фильмов, а предложить новое видение, сохранив дух оригинала.
Проект, официально заказанный платформой Max в апреле 2023 года, будет полностью переосмыслен с новым актёрским составом. В сентябре стартовал кастинг на роли Гарри, Рона и Гермионы, и команда проекта подтвердила свою приверженность «инклюзивности и разнообразию». Пока имена новых исполнителей трио остаются тайной, однако стало известно, что Марк Райлэнс рассматривается на роль профессора Дамблдора.
Новостью о работе над сериалом о «Гарри Поттере» поклонников порадовали в 2022 году. Каждый сезон будет подробно рассказывать о событиях семи книг Джоан Роулинг. Первый тизер был представлен поттероманам в 2023-м. Ожидается, что сериал выйдет в 2026 году, а премьера состоится на стриминговой площадке HBO Max. Есть версия, что новым Волан-де-Мортом в картине может стать актёр Киллиан Мёрфи, а актёр Марк Райлэнс может сыграть Дамблдора.