Названа дата начала съёмок нового сериала о Гарри Поттере

Киностудия Warner Bros. Discovery объявила, что съемки нового сериала о Гарри Поттере стартуют летом 2025 года на студии Ливсден, где создавались оригинальные фильмы. Информация была представлена в Лондоне на презентации компании. Об этом сообщает Variety.

Шоураннер проекта Франческа Гардинер и режиссёр Марк Майлод сообщили, что в кастинге главных ролей уже приняли участие 32 тысячи детей. Ежедневно просматривается от 500 до 1000 видеозаписей, чтобы дать шанс каждому претенденту. Окончательных решений по актёрскому составу пока не принято, однако в январе будет организована следующая фаза отбора, где финалисты пройдут творческие мастер-классы.

Создатели подтвердили, что возраст персонажей будет соответствовать книгам. Например, Северус Снегг (Снейп), которого, возможно, сыграет Паапа Эссьеду, будет тридцатилетним. Родители Гарри, Джеймс и Лили Поттер, появятся в возрасте 21 года, как в момент их гибели. Для взрослых ролей планируется привлечь известных британских театральных актёров, в то время как молодые исполнители станут дебютантами.

Проект рассчитан на десять лет. Гардинер подчеркнула, что в сериале будет углубленное раскрытие характеров персонажей и повседневной жизни Хогвартса, включая историю его преподавателей. Майлод отметил, что цель создателей — не повторить успех фильмов, а предложить новое видение, сохранив дух оригинала.