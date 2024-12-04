В Японии сняли с продажи меч из фильмов о Гарри Поттере из-за нарушения закона

В Японии отозваны полноразмерные копии меча Годрика Гриффиндора, которые продавались на выставке, посвящённой вселенной Гарри Поттера в Токио. Причиной стало нарушение японского закона о контроле над оружием. Об этом сообщает газета The Guardian.

Меч Годрика Гриффиндора — волшебный артефакт из вселенной «Гарри Поттера», который, согласно легенде, появляется в руках истинного гриффиндорца в минуту наивысшей нужды. В фильмах он сыграл важную роль в уничтожении крестражей — магических объектов, содержащих фрагменты души Волан-де-Морта.

Реплики меча, изготовленные из нержавеющей стали, были установлены на деревянные таблички. Несмотря на то, что клинки предназначались для настенного экспонирования, их острые концы вызвали обеспокоенность властей. В ноябре полиция уведомила Warner Bros., что хранение такого оружия без специальной лицензии нарушает закон о контроле за огнестрельным оружием и мечами, принятый в 1958 году.

Warner Bros. опубликовала уведомление об отзыве мечей на своём сайте, сославшись на «проблему с распространением в Японии». Компания просит покупателей вернуть мечи и обещает вернуть средства. С мая 2023 года было продано более 350 мечей по цене 30 000 йен (около 200 долларов США).

Решение об отзыве реплик вызвало широкую дискуссию среди поклонников «Гарри Поттера» в Японии и за её пределами. Многие выразили разочарование тем, что коллекционный предмет, созданный исключительно для декоративных целей, оказался в центре правовой полемики. Некоторые фанаты отметили, что изначально было необходимо адаптировать изделие к местным законам, чтобы избежать подобных ситуаций. При этом в социальных сетях начали появляться предложения о том, как модифицировать мечи, чтобы сохранить их в коллекции, не нарушая законодательства.

Несмотря на инцидент, выставка, посвящённая вселенной «Гарри Поттера», продолжает пользоваться огромной популярностью. Организаторы подчеркнули, что работают над устранением всех спорных моментов, чтобы сохранить положительный опыт для посетителей. Warner Bros. также заверила, что будет учитывать особенности местных законов при производстве сувениров для других выставок в будущем, стремясь избежать подобных ситуаций и сохранить доверие поклонников.