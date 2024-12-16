Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 декабря, 15:24

«Стоят друг друга»: Поссорившихся Киркорова и Ивлееву обвинили в чёрном пиаре

Продюсер Рудченко считает ссору Киркорова и Ивлеевой чёрным пиаром

Филипп Киркоров и Анастасия Ивлеева. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Сергей Виноградов

Филипп Киркоров и Анастасия Ивлеева. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Сергей Виноградов

Публичная ссора между Филиппом Киркоровым и Анастасией Ивлеевой — это всего лишь чёрный пиар, полагает музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, артисты, которые неоднократно были замечены в скандальных историях, просто пытаются привлечь внимание к своим персонам.

«Оба артиста очень любят пиар как средство достижения цели, а именно популяризации своей личности, вот и не пренебрегают, в том числе, чёрным пиаром», — подчеркнул продюсер в беседе с URA.ru, добавив, что Киркоров и Ивлеева «друг друга стоят».

Дорохов подшутил над Киркоровым, надев знаменитую розовую кофточку
Дорохов подшутил над Киркоровым, надев знаменитую розовую кофточку

Напомним, Киркоров жёстко прошёлся по Ивлеевой в шоу «Кстати». Король эстрады назвал блогершу «мерзкой крысой и гнидой», напомнив, что она до сих пор не извинилась за «голую» вечеринку. К слову, Кирокров и ранее критиковал Ивлееву за отсутствие извинений.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Филипп Киркоров
  • Настя Ивлеева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar