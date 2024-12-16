«Стоят друг друга»: Поссорившихся Киркорова и Ивлееву обвинили в чёрном пиаре

Публичная ссора между Филиппом Киркоровым и Анастасией Ивлеевой — это всего лишь чёрный пиар, полагает музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, артисты, которые неоднократно были замечены в скандальных историях, просто пытаются привлечь внимание к своим персонам.

«Оба артиста очень любят пиар как средство достижения цели, а именно популяризации своей личности, вот и не пренебрегают, в том числе, чёрным пиаром», — подчеркнул продюсер в беседе с URA.ru, добавив, что Киркоров и Ивлеева «друг друга стоят».