«Стоят друг друга»: Поссорившихся Киркорова и Ивлееву обвинили в чёрном пиаре
Продюсер Рудченко считает ссору Киркорова и Ивлеевой чёрным пиаром
Филипп Киркоров и Анастасия Ивлеева. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Сергей Виноградов
Публичная ссора между Филиппом Киркоровым и Анастасией Ивлеевой — это всего лишь чёрный пиар, полагает музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, артисты, которые неоднократно были замечены в скандальных историях, просто пытаются привлечь внимание к своим персонам.
«Оба артиста очень любят пиар как средство достижения цели, а именно популяризации своей личности, вот и не пренебрегают, в том числе, чёрным пиаром», — подчеркнул продюсер в беседе с URA.ru, добавив, что Киркоров и Ивлеева «друг друга стоят».
Напомним, Киркоров жёстко прошёлся по Ивлеевой в шоу «Кстати». Король эстрады назвал блогершу «мерзкой крысой и гнидой», напомнив, что она до сих пор не извинилась за «голую» вечеринку. К слову, Кирокров и ранее критиковал Ивлееву за отсутствие извинений.