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11 декабря, 11:02

Дорохов подшутил над Киркоровым, надев знаменитую розовую кофточку

Филипп Киркоров и Денис Дорохов. Обложка © Фильм «Братья», режиссёр Марк Горобец, сценарист Ян Катэль, Анна Симикина / Kinopoisk

Филипп Киркоров и Денис Дорохов. Обложка © Фильм «Братья», режиссёр Марк Горобец, сценарист Ян Катэль, Анна Симикина / Kinopoisk

Уже 19 декабря на экраны выйдет комедия режиссёра Марка Горобца «Братья», главные роли в которой исполнили певец Филипп Киркоров и комик Денис Дорохов. На съёмочной площадке картины, основанной на биографии народного артиста России, побывал корреспондент kp.ru.

Дорохов признался, что в сцене с пресс-конференцией постебался над коллегой, появившись в кадре в знаменитой розовой кофточке. Такой же наряд в своё время был на журналистке, из-за хамского общения с которой Киркоров угодил в крупный скандал.

Юморист также подчеркнул, что всегда хотел себе брата, поэтому обрадовался бы, если бы Киркоров оказался его родственником не только в кино, но и в жизни. Тем не менее, актёр отметил, что ему трудно преодолеть возрастной барьер и перейти с партнёром по сцене к общению на «ты».

«Филипп Бедросович, честно говоря, всё время заставляет меня говорить ему «ты». Но я невольно постоянно перескакиваю с «ты» на «вы», и наоборот», — признался Дорохов.

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Ранее Денис Дорохов раскрыл Life.ru, как на него повлиял Александр Масляков. Он подчеркнул, что главной чертой покойного ведущего КВН было трудолюбие.

Борис Эльфанд
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