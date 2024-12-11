Дорохов подшутил над Киркоровым, надев знаменитую розовую кофточку

Уже 19 декабря на экраны выйдет комедия режиссёра Марка Горобца «Братья», главные роли в которой исполнили певец Филипп Киркоров и комик Денис Дорохов. На съёмочной площадке картины, основанной на биографии народного артиста России, побывал корреспондент kp.ru.

Дорохов признался, что в сцене с пресс-конференцией постебался над коллегой, появившись в кадре в знаменитой розовой кофточке. Такой же наряд в своё время был на журналистке, из-за хамского общения с которой Киркоров угодил в крупный скандал.

Юморист также подчеркнул, что всегда хотел себе брата, поэтому обрадовался бы, если бы Киркоров оказался его родственником не только в кино, но и в жизни. Тем не менее, актёр отметил, что ему трудно преодолеть возрастной барьер и перейти с партнёром по сцене к общению на «ты».

«Филипп Бедросович, честно говоря, всё время заставляет меня говорить ему «ты». Но я невольно постоянно перескакиваю с «ты» на «вы», и наоборот», — признался Дорохов.