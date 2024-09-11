«Очень сильный мужчина»: Денис Дорохов раскрыл Life.ru, как на него повлиял Масляков
Комик Денис Дорохов: Главная черта Александра Маслякова — постоянная работа
Легендарный ведущий КВН Александр Масляков всегда держал руку на пульсе и постоянно работал. Об этом рассказал игрок команды «Сборная Камызякского края» Денис Дорохов. В беседе с Life.ru комик признался, что перенял это качество у телеведущего.
Комик Денис Дорохов заявил, что главная черта Александра Маслякова — неустанная работа. Видео © Life.ru
«[Масляков] повлиял на меня очень сильно. Без него в какой-то степени не было бы меня там, где я сейчас. Огромное спасибо ему. Его самая главная черта, которую я к себе применяю, — это просто всё время работа. Это самое главное, что я пытаюсь взять у него себе», — рассказал Дорохов.
Комик подчеркнул, что запомнит основателя КВН очень сильным и бодрым мужчиной.
Александр Масляков умер 8 сентября после продолжительной борьбы с раком лёгких. Ему было 82 года. Прощание с Масляковым проходит в среду, 11 сентября, в московском молодёжном центре «Планета КВН», а похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с могилой актрисы Элины Быстрицкой.
Life.ru