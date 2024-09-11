«Очень сильный мужчина»: Денис Дорохов раскрыл Life.ru, как на него повлиял Масляков

Легендарный ведущий КВН Александр Масляков всегда держал руку на пульсе и постоянно работал. Об этом рассказал игрок команды «Сборная Камызякского края» Денис Дорохов. В беседе с Life.ru комик признался, что перенял это качество у телеведущего.

«[Масляков] повлиял на меня очень сильно. Без него в какой-то степени не было бы меня там, где я сейчас. Огромное спасибо ему. Его самая главная черта, которую я к себе применяю, — это просто всё время работа. Это самое главное, что я пытаюсь взять у него себе», — рассказал Дорохов.