«Теперь сами зарабатывают»: Киркоров рассказал, что нашёл своим детям работу

Филипп Киркоров, известный певец и отец двоих детей, активно приобщает своих наследников к самостоятельной жизни. Его 13-летняя дочь Алла-Виктория и 12-летний сын Мартин уже зарабатывают собственные карманные деньги, выполняя различные домашние обязанности. Киркоров считает, что это помогает детям понять ценность денег и развивает у них трудолюбие. Например, они помогают поддерживать порядок на участке, получая за это небольшую плату, сообщает сайт MK.ru.

«Алла-Виктория и Мартин знают цену деньгам, — говорит Филипп. — Уже сами зарабатывают себе на мелкие расходы. Например, они убирают наш участок. Сделают работу и за это получают определённые деньги. Конечно, у нас есть люди, которые отвечают за порядок во дворе, но дети им помогают. И сами зарабатывают копеечку».

Киркоров подчеркнул, что не собирается обеспечивать детей всю жизнь. Он уверен, что они должны самостоятельно строить свою жизнь и зарабатывать на неё.

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория активно занимается ведением блога в социальных сетях, где зарабатывает на рекламе. Девочка уже успела набрать подписчиков и даже делает пародии на своего отца, что приносит ей дополнительный доход. Киркоров полностью поддерживает дочь в её начинаниях, несмотря на то, что она использует его образ в своих видео.

Мартин, в свою очередь, больше увлекается спортом и учёбой. Он хорошо учится и не доставляет отцу проблем. Поп-король перевёз детей из дубайской школы обратно в Москву, чтобы иметь возможность контролировать их обучение и быть ближе к ним.

Дети Киркорова часто становятся объектом внимания в социальных сетях и СМИ. Алла-Виктория, например, недавно ответила на вопросы подписчиков о своей матери, заявив, что она родилась от суррогатной матери. Девочка также рассказала, что владеет несколькими иностранными языками и не боится открыто говорить о своей семье, даже если это вызывает обсуждения и сплетни.