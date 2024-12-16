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16 декабря, 14:05

Хаматова закрыла ИП, через которое получила 17 млн руб. от российских театров

Чулпан Хаматова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ chulpanofficial

Чулпан Хаматова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ chulpanofficial

Актриса Чулпан Хаматова закрыла своё ИП, при помощи которого получила 17 млн рублей за участие в проектах российских театров. Средства беглой артистке шли от площадок, где она играла в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Горбачёв», «Рассказы Шукшина» и музыкально-литературной композиции «Евгений Онегин», пишет Mash.

В апреле ФСН приостановила операции по счетам Хаматовой, актриса тут же подала заявление на ликвидацию ИП. Из спецреестра недавно пропали все записи об индивидуально-предпринимательской деятельности актрисы. Напомним, сбежавшая из России Хаматова выступила против проведения спецоперации и после её начала покинула территорию России. Ей даже грозит тюремный срок за спонсирование ВСУ.

Ранее стало известно, что Чулпан Хаматова может лишиться звания «Народный артист». В России предложили ввести новое правило, согласно которому отбирать звание у артистов, занимающихся антироссийской деятельностью, можно будет без обвинительного приговора.

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Полина Никифорова
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