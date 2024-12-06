Чулпан Хаматову и других предателей Родины могут лишить звания «Народный артист» без суда

Процедуру лишения звания «Народный артист» предложили упростить для тех людей, кто занимается антироссийской деятельностью. С такой инициативой выступил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Своё обращение он направил на имя главы Комиссии по государственным наградам при президенте РФ Дмитрия Миронова, пишет RT.

Сейчас по закону артист может быть лишён государственной награды только через суд. Однако юрист считает, что подобная мера не позволяет оперативно принять решение в отношении тех, кто фактически предал народ.

По мнению правозащитника, необходимо ввести ходатайства, которые позволят лишать звания «Народный» без обвинительного приговора. Такие меры позволят наказать людей, ведущих деятельность против безопасности России, дискредитирующих Вооружённые Силы страны и призывающих ввести санкции против нашего государства. Кроме того, Соловьёв призывает без суда лишать «Народного» за публикацию экстремистских материалов, нахождение под иностранным влиянием или выполнение функций иноагента.

«Создание такого механизма станет мощным фактором восстановления справедливости, прекратит дискредитацию почётного звания «Народный» и возвратит ему былой авторитет и значимость», — заключил юрист.