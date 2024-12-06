Чулпан Хаматову и других предателей Родины могут лишить звания «Народный артист» без суда
Юрист Соловьёв предложил упростить процедуру лишения звания «Народный артист»
Народная артистка РФ Чулпан Хаматова, покинувшая страну после начала СВО. Фото © АГН «Москва» / Андрей Никеричев
Процедуру лишения звания «Народный артист» предложили упростить для тех людей, кто занимается антироссийской деятельностью. С такой инициативой выступил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Своё обращение он направил на имя главы Комиссии по государственным наградам при президенте РФ Дмитрия Миронова, пишет RT.
Сейчас по закону артист может быть лишён государственной награды только через суд. Однако юрист считает, что подобная мера не позволяет оперативно принять решение в отношении тех, кто фактически предал народ.
По мнению правозащитника, необходимо ввести ходатайства, которые позволят лишать звания «Народный» без обвинительного приговора. Такие меры позволят наказать людей, ведущих деятельность против безопасности России, дискредитирующих Вооружённые Силы страны и призывающих ввести санкции против нашего государства. Кроме того, Соловьёв призывает без суда лишать «Народного» за публикацию экстремистских материалов, нахождение под иностранным влиянием или выполнение функций иноагента.
«Создание такого механизма станет мощным фактором восстановления справедливости, прекратит дискредитацию почётного звания «Народный» и возвратит ему былой авторитет и значимость», — заключил юрист.
Отметим, что данная инициатива может коснуться Чулпан Хаматову, которая покинула Россию сразу после начала СВО. Слухи о том, что актрису хотят лишить звания народной артистки РФ уже ходят давно. Кроме того, знаменитости грозит статус иноагента за поддержку Украины. Деятельность Хаматовой проверяют на предмет иностранного финансирования.
А совсем недавно актрису Лию Ахеджакову потребовали признать иноагентом и лишить звания народной артистки РФ из-за фразы «Слава Украине!», произнесённой после спектакля «Мой друг Вениамин» в Лос-Анджелесе. Её также просят заменить и в легендарной «Иронии судьбы». Вместо неё при помощи нейросети хотят вставить Лизу Боярскую.