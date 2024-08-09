Макаревича* и других иноагентов требуют лишать звания народный артист за критику СВО

Знаменитостей-иноагентов, а также деятелей науки и культуры, сбежавших из России и осуждающих спецоперацию, призвали лишить почётного звания "народный". С такой инициативой выступил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в письме на имя главы президентской администрации Антона Вайно. Документ есть в распоряжении RT.

"Прошу вашего поручения, уважаемый Антон Эдуардович, о рассмотрении возможности внесения изменений в Положения о почётных званиях, <...> предусматривающих возможность лишения данного звания по представлению инициатора награждения при осуществлении награждённым деятельности в ущерб безопасности государства, при нахождении под иностранным влиянием или выполнении функций иностранного агента", — говорится в письме.

Юрист уверен, что эти изменения встретят с воодушевлением многие россияне. Кроме того, они станут наглядной демонстрацией справедливого подхода к тем, кто награждён государственными наградами, но в трудную минуту решил покинуть родину и поливает её грязью за рубежом. В частности, к таким можно отнести Андрея Макаревича*, получившего звание народного артиста РФ в 1999 году и уехавшего за границу после начала СВО.

По мнению Соловьёва, сделав такой шаг, эти люди дискредитировали почётное звание "народный". Изменения в документе помогут вернуть былой авторитет и значимость этой госнаграды, заключил он.

Ранее Life.ru писал, что уехавших из России иноагентов и опальных звёзд могут лишить пенсий и других выплат. Среди получающих выплаты, например Алла Пугачёва, Борис Гребенщиков*, Андрей Макаревич*, актёр Дмитрий Назаров. В частности, Гребенщиков* получает около 20 тысяч рублей из России ежемесячно, а Назаров вместе с надбавкой за звание народного артиста — 54 тысячи.