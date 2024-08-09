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9 августа, 10:05

Макаревича* и других иноагентов требуют лишать звания народный артист за критику СВО

Юрист Соловьёв: Уехавших из РФ иноагентов надо лишить звания "народный"

Знаменитостей-иноагентов, а также деятелей науки и культуры, сбежавших из России и осуждающих спецоперацию, призвали лишить почётного звания "народный". С такой инициативой выступил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в письме на имя главы президентской администрации Антона Вайно. Документ есть в распоряжении RT.

"Прошу вашего поручения, уважаемый Антон Эдуардович, о рассмотрении возможности внесения изменений в Положения о почётных званиях, <...> предусматривающих возможность лишения данного звания по представлению инициатора награждения при осуществлении награждённым деятельности в ущерб безопасности государства, при нахождении под иностранным влиянием или выполнении функций иностранного агента", — говорится в письме.

Юрист уверен, что эти изменения встретят с воодушевлением многие россияне. Кроме того, они станут наглядной демонстрацией справедливого подхода к тем, кто награждён государственными наградами, но в трудную минуту решил покинуть родину и поливает её грязью за рубежом. В частности, к таким можно отнести Андрея Макаревича*, получившего звание народного артиста РФ в 1999 году и уехавшего за границу после начала СВО.

По мнению Соловьёва, сделав такой шаг, эти люди дискредитировали почётное звание "народный". Изменения в документе помогут вернуть былой авторитет и значимость этой госнаграды, заключил он.

Поливающих Россию грязью блогеров могут лишить источников доходов на родине
Поливающих Россию грязью блогеров могут лишить источников доходов на родине

Ранее Life.ru писал, что уехавших из России иноагентов и опальных звёзд могут лишить пенсий и других выплат. Среди получающих выплаты, например Алла Пугачёва, Борис Гребенщиков*, Андрей Макаревич*, актёр Дмитрий Назаров. В частности, Гребенщиков* получает около 20 тысяч рублей из России ежемесячно, а Назаров вместе с надбавкой за звание народного артиста — 54 тысячи.

* Внесены Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Обложка ©

Telegram / Андрей Макаревич*

Алёна Зиновьева
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