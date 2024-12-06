Лию Ахеджакову просят заменить на Лизу Боярскую в «Иронии судьбы»
Общественники предложили заменить Лию Ахеджакову в «Иронии судьбы» нейросетью
Елизавета Боярская и Лия Ахеджакова. Фильм «Ирония судьбы, или с легким паром», режиссер Эльдар Рязанов, сценарий Эмиль Брагинский / Kinopoisk, © Фильм «Ирония судьбы. Продолжение», режиссер Тимур Бекмамбетов ,сценарист Алексей Слаповский и др./ Kinopoisk
Общественники предложили заменить Лию Ахеджакову на Елизавету Боярскую в культовом новогоднем фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром» с помощью нейросети. С такой инициативой в Министерство культуры обратился Виталий Бородин, пишет SHOT.
Поводом стала фраза «Слава Украине!» на спектакле в Лос-Анджелесе, которую сказала 86-летняя артистка. После такой откровенной поддержки ВСУ смотреть на актрису в культовой новогодней комедии, под которую все режут салатики и ждут речи президента с боем курантов, по меньшей мере неприятно, особенно родственникам или знакомым тех, кто на СВО, уверен Бородин. Так как роль подруги Нади из фильма не убрать, её лицо предложили заменить на Лизу Боярскую с помощью нейросети. SHOT пофантазировал, как это могло бы выглядеть.
Елизавета Боярская с помощью нейросети заменила Лию Ахеджакову в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Видео © SHOT/YouTube/Киноконцерт «Мосфильм»
Напомним, ранее Life.ru писал, что Лия Ахеджакова после спектакля в Лос-Анджелесе произнесла фразу «Слава Украине!». 86-летняя артистка получила от зрителей букет цветов и традиционный ответ украинских националистов на эту фразу. За это общественники потребовали как можно скорее признать звезду иноагентом и лишить звания народной артистки РФ.