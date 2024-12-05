Почему советская легенда Лия Ахеджакова ненавидит Россию и поддерживает Украину Общественники просят Минюст России признать актрису Лию Ахеджакову иноагентом и лишить её звания народной артистки РФ из-за фразы «Слава Украине!»* и за другие высказывания против СВО. Актриса хоть и живёт в Израиле, но продолжает зарабатывать в России. 5 декабря, 12:27 Актриса Лия Ахеджакова. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © ТАСС / Артём Геодакян/

Какой позиции придерживается Ахеджакова

На днях Лия Ахеджакова после спектакля в Лос-Анджелесе произнесла: «Слава Украине!»*. Видео с мероприятия публикует телеграм-канал SHOT. На кадрах видно, что 86-летняя актриса получила от зрителей букет цветов и традиционный ответ украинских националистов на эту фразу. Это увидели общественники из движения «Сорок сороков», которые направили в Минюст России обращение с просьбой лишить Ахеджакову звания народного артиста РФ и признать иноагентом. Дело в том, что свой спектакль «Мой внук Вениамин» она показывает исключительно за границей и там же делает политические заявления.

Фото © Telegram / SHOT

Высказывания Ахеджаковой в Лос-Анджелесе стали очередным доказательством её либеральной и русофобской позиции, которую она давно занимает.

С декабря 2013 года Ахеджакова регулярно защищает Украину и оскорбляет русский народ.

— Они (украинцы. — Прим. Лайфа) бегут от нас как от чумы. Русский язык их шокирует. Они не хотят нас категорически. Они в Европу-то хотят, только чтобы нас, большого брата, рядом не было, — говорила актриса.

— Скажу честно: мне стыдно за своих сограждан. Наверное, только они могут писать столько ужасных слов. Очень показательно в сравнении с сообщениями от украинцев, которые в 99% не содержат оскорблений и угроз. Сразу видно, кто кого превосходит. Как же я устала от этого мнимого величия России. Хочу приехать в Украину после её победы. Я сама украинка, родилась в Днепропетровске, — писала Ахеджакова в своём Instagram****. Когда количество гневных комментариев от наших соотечественников зашкалило, актрисе пришлось удалиться из социальной сети.

Ахеджакова называет Россию чумой. Видео © VK / Лия Ахеджакова. Об Украине, Евромайдане и о России

Лия Ахеджакова поддерживала украинского режиссёра Олега Сенцова, организовавшего теракты в российском Крыму. Она проклинала Россию за якобы сбитый нашей страной малайзийский «боинг» над Донецкой областью и называла бойцов ЛДНР террористами.

В 2015 году она ни с того ни с сего принесла публичные извинения "народу Армении за российскую агрессию и оккупацию". В 2020-м заявила, что актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, невиновен и весь процесс над ним — это месть за его критику власти.

Безнаказанность резких высказываний Лии Ахеджаковой контрастирует с её же утверждениями о страшных гонениях на людей, пытающихся критиковать российскую власть.

Неизвестно, когда народная артистка Ахеджакова стала русофобкой. Впервые она публично полезла в политику осенью 1993 года. Это было время кризиса власти президента Бориса Ельцина.

— Мне уже не хочется быть объективной. Где наша армия?! Почему она нас не защищает от этой проклятой конституции?! Нам грозят страшные вещи. Опять придут коммунисты, — заявила Ахеджакова в эфире российского телевидения, фактически призвав Ельцина к состоявшемуся в тот же день обстрелу Белого дома.

На рубеже тысячелетий Лия Ахеджакова уже «боролась» против войны в Чечне. Она сдержанно симпатизировала бандформированиям и осторожно трактовала теракт на Дубровке.

В нулевых Лия Ахеджакова с пылом защищала Михаила Ходорковского** в эфире радио «Свобода»**. Когда один слушатель обвинил её в поддержке воров, она парировала:

— Вот это и есть национальная идея. Вот мы на этом гибнем, и ничего с этим поделать нельзя. И как это вытащить, я не знаю. Разве можно назвать это правосудием?

В начале десятых годов Лия Ахеджакова примкнула к Алексею Навальному*** и даже выступала на его митингах со сцены. Она собирала подписи против закона, запрещающего усыновление российских детей гражданами США, и против ареста участниц группы Pussy Riot**.

Чем занимается Ахеджакова

Лия Ахеджакова с Андреем Макаревичем** и Анатолием Белым** в Израиле. Фото: Соцсети Андрея Макаревича

После начала СВО Лия Ахеджакова переехала в Израиль. Совместные фотографии с ней опубликовал другой новоявленный израильтянин — Андрей Макаревич**. Теперь актриса бывает на родине лишь краткосрочными наездами, чтобы подзаработать.

В последнее время Ахеджакова пыталась гастролировать по театрам России со своей антрепризой «Мой внук Вениамин». Это постановка пьесы признанной иноагентом писательницы Людмилы Улицкой**. Главную роль играет 84-летняя актриса Лия Ахеджакова. Сюжет выстроен вокруг деспотичной еврейки, желающей во что бы то ни стало женить сына на иудейке. Стержнем произведения являются мысли о якобы антисемитизме и невоспитанности русских. Однако жители регионов недоумевали, почему позволяющая себе антироссийские высказывания Лия Ахеджакова продолжает свободно зарабатывать в России. Спектакли рекомендовали отменить и областные Минкульты. Теперь Ахеджакова гастролирует с этим спектаклем по мелким площадкам за пределами России.

Лия Ахеджакова выступила в Нижнем Новгороде. Видео © VK / Мой Нижний Новгород

Ахеджаковой с гастролями помогает «Москоу шоу» — столичная компания с ежегодной выручкой около 333 млн рублей. На её бенефициара — 44-летнего нижегородца Павла Облучкова — ужасающие отзывы в Сети. Бывшие работники называют его мошенником и рассказывают, что он якобы выстраивает работу по принципу сетевого маркетинга: билеты на непопулярные спектакли навязывают через холодные звонки. По данным киевских журналистов, десять лет назад Облучкова арестовывали за подобную деятельность на Украине.

Дело явно закончилось ничем. Как выяснил Лайф, Павел Облучков входит в список избирателей Незалежной, а также имеет прописку в элитном коттедже под Киевом. У него в собственности три действующие компании: две киевские и одна московская.

Что известно о семье актрисы

Мать Лии Ахеджаковой, Юлия Александровна, — украинка по происхождению, большую часть жизни проработавшая в Адыгейском драматическом театре. Родной отец Ахеджаковой неизвестен. Отчество и фамилию актриса получила от своего отчима, Меджида Салеховича, который удочерил её в четырёхлетнем возрасте. Про этого человека пишут, что он первый адыгеец-режиссёр, окончивший московский театральный вуз. На фронте он не служил, потому что у него была бронь. С конца 50-х годов Меджид Ахеджаков возглавлял Адыгейское областное управление культуры. Среди его задач была популяризация адыгейского языка.

Отец Лии Ахеджаковой, Ахеджаков Меджид Салехович. Кадр © «Старые клячи». Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эльдар Рязанов, Владимир Моисеенко, Александр Новотоцкий-Власов / kino-teatr.ru

Поначалу Лия Ахеджакова не хотела идти по стопам родителей и поступила в Московский институт цветных металлов и золота. Но потом передумала и отучилась в Адыгейской студии ГИТИСа. Уже на старших курсах её приняли в труппу столичного ТЮЗа. В семидесятых она перешла в театр "Современник" и начала активно сниматься в кино.

Актриса на сцене ТЮЗа. Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин

С какой женщиной живёт Ахеджакова

У Лии Ахеджаковой нет детей, зато было несколько мужей. Первый раз она вышла замуж в шестидесятых за своего коллегу по ТЮЗу актёра Валерия Носика. Вскоре пара разошлась. Ходили разные слухи о причинах, в том числе об отсутствии наследников.

Следующим супругом Лии Ахеджаковой стал художник Борис Кочейшвили. Папарацци пишут, что она помогла ему прославиться, но он после этого охладел к ней. В нулевых брак распался. Ахеджаковой даже пришлось подавать в суд, чтобы выписать «бывшего» из своей квартиры.

Текущим, третьим по счёту, мужем Лии Ахеджаковой является фотограф Владимир Персиянов. Они расписались в 2001 году. Он младше её на двадцать лет. Не желая стать источником сплетен, актриса долгое время скрывала Персиянова, не появляясь в обществе с ним.

По данным светской прессы, вплоть до последнего времени Персиянов сожительствовал с Лией Ахеджаковой на её даче. Там же вместе с ними жила её ближайшая подруга — театральная актриса Алла Будницкая.

Алла Будницкая, Владимир Персиянов и Лия Ахеджакова на той самой даче (слева направо). Фото © museum-crimea.ru

Откуда у актрисы дом за 100 млн

Лия Ахеджакова была обласкана советской властью. По её словам, в десятилетнем возрасте, когда её мать и тётя умирали от туберкулёза, она якобы написала письмо Сталину с просьбой о помощи — и редкое лекарство было доставлено.

Дом Аллы Будницкой и Лии Ахеджаковой. Фото © domzamkad.ru

Лия Ахеджакова и её подруга Алла Будницкая ещё со времён СССР жили на даче в старинном посёлке «Московский писатель». Сейчас это Новая Москва, поселение Внуковское. В этих местах с 40–50-х годов селились работники МИД и Минвнешторга, актёры и барды. Все они были, как тогда говорили, «выездными» и «небожителями». Их уровень жизни резко отличался от остальных советских граждан.

— В советские времена жители наших посёлков говорили между собой на иностранных языках, поселковый магазин снабжался дефицитными продуктами из знаменитого гастронома «Смоленский». Местные дамы шикарно одевались: кто из Парижа одежду привозил, кто из Лондона, — разоткровенничался один из старожилов.

В перестроечные годы Ахеджакова и Будницкая построили в том же посёлке новый дом.

Судя по реестрам, владеют они особняком совместно, как и почти гектаром земли под ним. В 2011 году к актрисам приезжали из телепрограммы «Растительная жизнь». Они встречали ведущего вдвоём, мужа Ахеджаковой рядом не было.

Подобная недвижимость может стоить до 100 млн рублей.







В личной собственности у Лии Ахеджаковой также остаётся двушка в обычной брежневке у метро «Проспект Вернадского». Аналогичная обойдётся сейчас покупателям в сумму около 15 млн рублей. В этой квартире прописан и, судя по всему, живёт Владимир Персиянов, муж Ахеджаковой.

*Минюст признал фразу атрибутикой нацистских организаций. **Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов. ***Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму. **** Соцсеть запрещена в РФ.

** Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.

Нужно ли лишить Лию Ахеджакову звания народного артиста и признать её иноагентом? 0 Да, давно пора, она ненавидит Россию Её нужно не только лишить звания, но и гражданства Я не знаю Ахеджакову, мне нет до неё дела

Авторы Пётр Егоров