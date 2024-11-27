Бабки и бабульки. Как на самом деле живёт гламурный гедонист Прохор Шаляпин Любитель старушек Прохор Шаляпин опять завирусился в светской хронике. То артист с экзотических островов просит сократить рабочую неделю для россиян, то хвастает интерьерами дорогого особняка. Как на самом деле живёт Шаляпин? 26 ноября, 21:15 Как живёт Прохор Шаляпин. Коллаж © Life.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shalyapin_official

Своим поклонникам певец в соцсетях рассказывает, что просыпаться после 12 часов дня — это его привилегия, говорит о необходимости больше заниматься собой и призывает правительство ввести четырёхдневную рабочую неделю, потому что «россияне слишком много работают». В интервью Шаляпин откровенничает, что никогда не любил работать, потому что это отвлекает его от удовольствий, которые он стремится получать от жизни. Певцу на днях исполняется 41 год.

Второе пришествие Шаляпина

Похоже, второе дыхание основательно подзабытый артист получил после участия в очередном шоу про звёзд-выживальщиков, которых в тот раз продюсеры одного из телеканалов отправили куда-то в Южную Африку. В том сезоне зрителю, похоже, пришлись по вкусу юмор и обаяние Шаляпина.

Сейчас в запрещённом инстаграме* артиста 1,3 млн подписчиков, и, похоже, все они подписаны на Прохора, чтобы смотреть рекламу — её в канале Шаляпина действительно много.

После этого успеха певец зачастил по разным интервью, которые у него (возможно, не бесплатно) брали многочисленные блогеры. В них артист неизменно делился своим кредо: поменьше работать, побольше отдыхать, ведь жизнь всего одна, и тратить её на работу глупо. Идеальный вариант жизни в его представлении — один-два дня усердно повкалывать и месяц наслаждаться где-то на морском побережье.

В тех же блогерских роликах Шаляпин регулярно акцентирует внимание на том, что деньги любит и никогда не отказывается, когда ему их предлагают, но при этом белозубый артист не альфонс и всё, что имеет, заработал самостоятельно. Совесть, мол, его чиста.

Как Прохор Шаляпин к успеху шёл

Андрей Захаренков (это первое имя артиста) родился в Волгограде, в семье повара и сталевара. По воспоминаниям Шаляпина, отец регулярно пил, по пьяной лавочке впадал в ярость и колотил домочадцев. Доставалось не только им, но и окрестным собутыльникам, а также соседям. Батя нередко участвовал в уличных драках и даже поножовщине и несколько раз сидел в тюрьме.

Не выдержав подобного воспитания, в 15-летнем возрасте Прохор уехал покорять Москву, где в итоге попал в проект «Фабрика звёзд», от которой ждал денег и славы. Возможно, так однажды бы и случилось — за судьбу начинающего артиста взялся продюсер Виктор Дробыш. Однако молодость и первые успехи вскружили Шаляпину голову и привели его к роковой ошибке.

Однажды во время плановых гастролей певец не явился на один из концертов. Как рассказал позже сам Шаляпин, он променял это выступление на участие в корпоративе, за который ему предложили головокружительные для него деньги — три тысячи долларов. Чтобы оправдать своё отсутствие, он придумал историю с ДТП, в котором якобы погиб человек. Афера быстро раскрылась, и этот момент, похоже, и стал точкой в планах Дробыша на перспективного артиста.

Кажется, Прохор до сих пор не считает тот инцидент роковым. Спустя много лет он обвинил продюсера в том, что тот, дескать, всегда занимался карьерами только богатых подопечных — кто платил деньги за хиты и раскрутку. А на бедных самородков типа Шаляпина, мол, не обращал внимания. В ответ Дробыш лишь назвал певца дураком.

Год назад Шаляпин дал интервью ведущей «Фабрики звёзд» Яне Чуриковой. Фото © VK / Яна Чурикова

Женщины постарше

Для Прохора наступило время безвестности, из которой он решил выбираться с помощью ярких жёлтых историй. Поводом для них стало знакомство Шаляпина с, как тогда писали, бизнесвумен Ларисой Копенкиной. Пара сыграла свадьбу в 2013 году, и в светские хроники это событие попало моментально, ведь дама была старше артиста на 27 лет.

Тогда пресса писала, что Копенкина — коренная москвичка, респектабельная владелица агентства недвижимости, а почти забытый публикой Шаляпин просто «клюнул» на возможность поправить своё материальное положение. Тем не менее этот брак продолжался несколько лет, пока артист не променял супругу на свою ровесницу — Анну Калашникову.

На самом деле Лариса Копенкина никакой бизнесвумен, конечно, не была. В ЕГРЮЛ она не значится даже как самозанятая. Женщина действительно работала в агентстве недвижимости, но числилась там бухгалтером. При этом, судя по её соцсетям, дама всегда была с активной жизненной позицией и склонной к экстравагантным поступкам. Возможно, во время встречи Шаляпина с Копенкиной и родилась идея раскрутить личные бренды с помощью светских скандалов.

Лариса Копенкина получила собственных фанатов благодаря замужеству. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larakopenkina

Копенкина — уроженка города Первомайска Ворошиловградской области (теперь это Луганская Народная Республика). В Москве она до сих пор живёт в районе Марьино на юго-востоке столицы, в «двушке» площадью 54 квадратных метра, расположенной в обычной панельной многоэтажке. У неё есть сын, который всего на шесть лет моложе её бывшего мужа.

Брак с Шаляпиным привёл к тому, что сейчас в её инстаграме* 178 тысяч подписчиков, и, судя по аккаунту, свалившейся популярностью женщина пользуется по назначению. При этом стоит отметить, что с начала СВО Копенкина часто публикует снимки с бойцами ВС России и ездит в зону проведения спецоперации. А как недавно заявил Прохор, сейчас там она проводит большую часть своего времени.

Женщины помладше

Спустя пару лет Шаляпин решился подогреть к себе интерес разводом и романом с ровесницей — моделью и артисткой Анной Калашниковой, с которой у него якобы было всё серьёзно и в этих отношениях появился ребёнок. Впрочем, быстро выяснилось, что Прохор не отец, а вся история любви быстро обрела черты очередной пиар-кампании.

Позже в своих интервью Калашникова рассказывала, что бросивший её якобы из-за чужого ребёнка Шаляпин про своё отцовство всё знал с самого начала и убеждал её, что ему всё равно. А отказался от них, потому что ему на телевидении заплатили деньги за яркий скандал.

Сейчас Анна Калашникова снова постоянный персонаж в аккаунте Прохора Шаляпина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shalyapin_official

Тогда казалось, что в словах артистки сквозит обида, но в последнее время оба — и Шаляпин, и Калашникова — снова вместе появляются в роликах в аккаунте певца. Оба демонстрируют семейную жизнь в интерьерах большой и светлой квартиры. Впрочем, шутки артиста типа «я тебя вижу каждый день, а должен раз в месяц», наводят на мысли, что пара возобновила отношения лишь для заработка.

После этих отношений СМИ приписывали Шаляпину романы с некой далёкой от шоу-бизнеса Татьяной Гудзевой, которая была старше Прохора на несколько лет. После неё была вдова Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, позже говорившая, что артист просто помог ей преодолеть горе утраты мужа – мэтра российской сцены.

Заграничный роман

В одном из своих интервью Шаляпин теплей, чем о прочих пассиях, отзывался о своей последней, покойной супруге — канадке русского происхождения Татьяне Клаудии Девис. Мол, после её смерти (женщина скончалась осенью 2021 года от последствий коронавирусной инфекции) он продолжал чувствовать, что супруга рядом с ним.

Прохор Шаляпин и его якобы третья супруга Tanya Davies — бизнесвумен из Канады. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shalyapin_official

Женщина была старше артиста на девять лет и, как писала пресса, от любви к Шаляпину якобы потеряла голову. Дескать, они встретились в 2020 году в Монако и их отношения развивались настолько бурно, что свадьба случилась уже в следующем году. При этом вроде как стороны составили брачный контракт, в котором было указано, что артист не претендует на миллионы своей жены.

В отличие от Копенкиной Tanya Davies якобы действительно была бизнесвумен с приличным состоянием и денег на свою любовь не жалела. СМИ отмечали, что она заваливала артиста дорогими подарками, поездками и даже купила в Москве пять квартир, собираясь переехать в Россию. Кроме того, якобы даже обещала помочь ему построить карьеру в Голливуде.

Как выяснил Life.ru, некая Tanya Davies в Канаде действительно была. При этом она была самой настоящей акулой бизнеса — юрист по образованию, она владела адвокатской фирмой Davies Law Firm, специализировавшейся на бракоразводных делах. Как вела дела контора, можно понять из отзывов клиентов на канадских сайтах-отзовиках. На них рейтинг фирмы составлял один балл из пяти, а положительных или хотя бы нейтральных комментариев о её деятельности Лайф так и не увидел.

Все оставившие свои отзывы советовали держаться от Davies Law Firm как можно дальше, обвиняя компанию в жадности и отсутствии реальной работы. Один из комментаторов написал, что фирма брала деньги с клиентов даже за чтение присланных ими электронных писем. В итоге несчастные тратили десятки тысяч долларов без видимых результатов. Впрочем, это не помешало Davies Law Firm шесть раз стать лауреатом одной из местных премий — Top Choice Award — как лучшей юридической компании, работающей в сфере семейного права.





Занятно, что в историю со свадьбой и даже смерть Девис поверили далеко не все из окружения Прохора Шаляпина. Та же Виталина Цымбалюк-Романовская как-то намекала, что никакой супруги не было, а фанаты так и не смогли найти некролог на канадских специализированных сайтах. Впрочем, официальная страница Davies Law Firm в «Фейсбуке»* замолчала в июле 2021 года, сейчас не работает и сайт фирмы. Возможно, что-то в этой истории могло быть выдумкой Шаляпина, известного своим участием в сомнительных жёлтых историях.

Как Прохор Шаляпин живёт сейчас

Сейчас артист в каждом интервью говорит о том, что он является заложником того образа, который ему нарисовали отечественные телеканалы, а сам он, мол, совсем не такой. При этом Прохор часто жалуется на интервьюеров, кто в ходе беседы ставил под сомнение его искренность и порядочность.

Прохор Шаляпин на фоне якобы своей квартиры на Автозаводской. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shalyapin_official

В государственных архивах сохранились записи о регистрациях Прохора Шаляпина с момента его приезда в Москву. В самом начале он регистрировался в «резиновой» квартире на Рязанском проспекте, а позже заимел собственную — площадью 84 квадратных метра, расположенную в добротной сталинке на улице Автозаводской, у одноимённой станции метро. Её он купил, по собственным словам, благодаря участию в программах, которые были посвящены его браку с Копенкиной и отношениям с Калашниковой. Возможно, позже к ней он мог присоединить соседнюю квартиру, так как пару лет назад Шаляпин выставлял на торги жильё по тому же адресу, но с большей площадью — 147 «квадратов» — за 30 млн рублей.

В его собственности до сих пор находится маленький бюджетный кроссовер Nissan Juke, купленный ещё в 2012 году.

* По решению Росфинмониторинга входит в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Авторы Евгений Кузнецов