Как живёт лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, подозреваемый в сдаче фанатов в мясорубку ВСУ Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук угодил в скандал: в Незалежной его обвиняют в том, что он помог местному ТЦК отправить своих фанатов на войну с Россией прямо с собственного концерта. Кем на Украине является музыкант и при чём здесь Зеленский? 19 ноября, 21:15 Фанаты подозревают, что лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в сговоре с военкоматами. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Lenkov, © Freepik, © ТАСС / EPA

В октябре на Украине вспыхнул грандиозный скандал: в Киеве представители ТЦК (Территориальный центр комплектования (аналог российских военкоматов). — Прим. Life.ru) занимались массовым отловом мужчин прямо на концерте популярной группы «Океан Эльзы», фронтменом которой является Святослав Вакарчук. При этом само выступление оказалось юбилейным — группа отмечала 30-летие своего существования.

Что случилось на концерте «Океана Эльзы»

Один из многочисленных видеороликов, распространившихся по Сети после концерта «Океана Эльзы» в Киеве. Видео © Telegram / Олег Царёв

Украинский сегмент Интернета облетели фотографии сопротивляющихся военным молодых парней, которых выволакивали из здания, где проходил концерт. Кроме них в сеть попал кадр с якобы «закулисных» переговоров самого Вакарчука с тэцэкашниками: певец о чём-то разговаривал с крепкими ребятами в форме на улице, скрывшись от зевак за джипами.

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук о чём-то договаривается с сотрудниками ТЦК. Фото © Telegram / Анатолий Шарий

Когда этот разговор состоялся (до событий или после), точно неизвестно, однако публика восприняла эпизод однозначно: Вакарчук вместе с ТЦК заранее спланировал сдачу собственных фанатов.

Масла в огонь добавил сам артист, заявив, что для него присутствие зрителя на том концерте было «радостью и праздником». Многие восприняли это как глумление над поклонниками и трусость певца, побоявшегося высказать своё мнение, чтобы не отправиться в окопы, и — самое главное — ради сохранения концертов и заработков. После этого соцсети с новой силой запестрели карикатурами, гневными постами и обидными пародиями на его песни.

Как Вакарчук стал русофобом

Святослав Вакарчук. Фото © ТАСС / Андрей Епихин

Последние три года Святослав Вакарчук выглядит как образцовый патриот Украины: ранее сдержанный и аккуратный в словах, теперь он ярый русофоб, постящий в соцсетях пропагандистские штампы вроде «рашистские ракеты никогда не разрушат мосты между сердцами украинцев» и комментирующий кадры сёл, где шли боевые действия, в модном нынче на Украине ключе: дескать, «вот так выглядит приход Русского мира».

А кроме того, ещё в 2022 году музыкант записался в отряды теробороны. С тех пор, судя по его декларациям о доходах, Вакарчук официально значится военнослужащим и получает зарплату. У себя в соцсетях периодически постит «видеооткрытки» якобы с передовой, где он в окружении укровояк желает Незалежной победы, и пишет, как «Океан Эльзы» дал для них почти 150 концертов.

Возможно, это лишь пиар и желание нравиться — судя по афишам. В основном артиста можно увидеть не в окопах, а на концертах, причём зачастую за границей. Пару дней назад в официальном аккаунте группы в «Фейсбуке»* появился анонс тура по Германии, который пройдёт в феврале следующего года. До этого музыканты приглашали профессиональных фотографов отснять их будущие гастроли по Австралии — и всё это публиковалось на фоне только что закончившейся поездки «Океана Эльзы» по США.

Декларация о доходах Святослава Вакарчука, поданная в 2024 году. Место работы — воинская служба, занимаемая должность — военнослужащий. Фото © youcontrol

О востребованности музыкантов среди украиноязычной (да и не только) публики говорит и то, что они, по крайней мере до недавнего времени, были одним из самых высокооплачиваемых коллективов в Незалежной. Расценки на их корпоративы доходили до 10 млн рублей в эквиваленте, что прилично даже для российских звёзд.

Пародийное видео на Вакарчука завирусилось в украинском сегменте соцсетей. Видео © Telegram / Олег Царёв, комментарии

Каким был Святослав Вакарчук до СВО

Рушники и вышиванки — частый атрибут выступлений Вакарчука на публике. Фото © ТАСС / Андрей Епихин

Ещё до недавнего времени на фоне бесновавшихся на всех публичных площадках Незалежной разных нацистов и русофобов Вакарчук выглядел сдержанным, осторожным в словах и старался избегать резких выпадов в сторону России.

Например, во время Майдана 2013–2014 годов он, вступившись за избитых украинским ОМОНом «детей» (предлогом для начавшегося тогда переворота стало народное недовольство силовым разгоном Евромайдана, костяком которого были студенты), заявил, что «поддержал бы их, даже если бы они выступали за сближение с Россией и против евроинтеграции».

Кстати, тогда же он помог освободить депутата от, как тогда считалось, пророссийской «Партии регионов» Нестора Шуфрича, которого толпа схватила у входа в Верховную раду. Уже после переворота, в 2015 году, как позже и Руслана Лыжичко, Вакарчук выступил против проводимой новой властью политики насильственной украинизации, раскритиковав введение квот на радиостанциях Незалежной, согласно которым половина программ должна вестись на мове.

Ещё позже, в 2017 году, когда это уже было неприемлемо для большинства украинской богемы, — он публично скорбел и соболезновал семьям россиян, погибших и пострадавших во время жуткого теракта в метро Санкт-Петербурга.

Возможно, до последнего времени таким образом Вакарчук всё же рассчитывал однажды вернуться на хлебную российскую сцену, с которой, по сути, был изгнан после того, как выступил в поддержку Евромайдана, — до этого времени группа «Океан Эльзы» много и успешно гастролировала по всей России, включая Дальний Восток. В тот период лидер группы говорил много лестного о россиянах, а в 2013 году даже собирал деньги на помощь пострадавшим от наводнения в Амурской области.

Месть Зеленского?

Как и певица Руслана, Святослав Вакарчук участвовал в событиях Майдана 2014 года и тоже получал за это различные плюшки: стал послом доброй воли программы развития ООН для молодёжи Украины, в 2007 году избрался депутатом Верховной рады Украины от партии Ющенко «Наша Украина» и даже вошёл в группу по межпарламентским связям с Российской Федерацией и другими странами. Правда, депутатом музыкант так и не работал и спустя год сложил с себя полномочия.

«Изменим Раду – Изменим Украину» — под этим лозунгом Святослав Вакарчук избирался в Верховную раду в 2019 году. Фото © ТАСС / EPA

Второй раз в депутаты Вакарчук попал в 2019 году, возглавив собственную партию «Голос», которую ряд украинских экспертов окрестили порошенковской. К этому времени в Незалежной Вакарчук был популярен настолько, что в стране ожидали его выдвижения на пост президента Украины. Поэтому, когда певец отказался от участия в президентской гонке, его поддержка одного из кандидатов могла оказать влияние на ход голосования.

Публично музыкант не поддержал ни Зеленского, ни Порошенко, но при этом выпустил видеоролик под названием «Голосовать не по приколу», смысл которого многие на Украине истолковали не в пользу выдвиженца-юмориста. Позже в Раде Вакарчук, по сути, подтвердил догадки, нещадно критикуя партию Зеленского «Слуга народа».

Случайно или нет, но уже в марте 2020 года против Вакарчука украинские власти выдвинули обвинение в уклонении от налоговых выплат и сокрытии гонораров от концертной деятельности на 12,9 млн гривен (более 30 млн рублей по тому курсу). В итоге дело замяли после того, как Вакарчук покинул пост председателя «Голоса» и сложил с себя депутатские полномочия.

Как живёт Святослав Вакарчук

В своих интервью лидер «Океана Эльзы» часто говорил, что не болеет роскошью и может жить практически в спартанских условиях. Однако известно, что в его собственности находятся две роскошные квартиры практически в центре Киева.

Одну из них музыкант занимал, находясь в браке со стилистом Лялей Фонарёвой. Она расположена в современном престижном ЖК на бывшей улице Горького, а ныне Антоновича. Судя по данным местных риелторов, квартиру в этом доме можно приобрести за 200 тыс. долларов и выше. Вторая — двухэтажная — в собственности Вакарчука появилась, похоже, в 2016 году. Она находится на последних этажах башни на бывшей улице Московской, которую недавно переименовали в улицу Князей Острожских. Квартира имеет огромную террасу, на которой певец по утрам занимается йогой, с видами на Днепр и майдан Незалежности, до которого всего пара километров.

В окружении Владимира Зеленского уже давно судачат, что нынешний президент Незалежной злопамятен. Недавно музыкант мог в этом убедиться лично: после скандала с налётом ТЦК на юбилейный концерт «Океана Эльзы» в украинской блогосфере многие усмотрели и месть артисту за несговорчивость. Как бы там ни было, сейчас популярность Вячеслава Вакарчука на Украине пошла вниз.

*По решению Росфинмониторинга соцсеть входит в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Авторы Евгений Кузнецов