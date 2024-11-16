Амазонка на распутье. Как украинская певица Руслана давала России советы, но закончила на дне

Чем занимается Руслана

Некогда популярная на Украине (да и в России тоже) певица Руслана Лыжичко, «взорвавшая» Евровидение в 2004 году и успевшая полюбиться российской публике своими «Дикими танцами», уже много лет как сошла с большой украинской сцены и даже в Незалежной больше воспринимается как «сбитый лётчик»: рядом своих неуместных заявлений она смогла растерять некогда преданную аудиторию украинствующих националистов. А в России её сейчас знают как русофобку, собирающую деньги для ВСУ.

В 2022 году — после начала СВО — она снова пыталась вернуться в национальную повестку, ярко демонстрировала свою русофобскую позицию, призывая изгнать российский бизнес с Украины, заблокировать любые информационные каналы из России, отказаться от её энергоносителей и прекратить любые контакты с россиянами.

— Сейчас я просто солдат, — показывала в эфире украинских телеканалов свои бицепсы Лыжичко. — Я готовилась к этому не один день. Мои мускулы на руках — ничто по сравнению с мускулами, которые есть в моём сердце.

Руслана пугала Россию своими мускулами 24 февраля 2022 года. Фото © Youtube / Факти ICTV

С тех пор во всех своих соцсетях она постоянно собирает донаты, однако в последнее время их становится всё меньше: в один из последних таких сборов народная артистка Украины едва смогла выпросить у украинцев 5 тыс. долларов.

Как Руслана потеряла Россию

Хит победительницы Евровидения «Дикие танцы» (в англоязычной версии Wild Dances) быстро полюбился россиянам благодаря зажигательной мелодии с этническими гуцульскими мотивами (отец Лыжичко — уроженец Западной Украины из гуцульского рода) и мощной энергетике исполнительницы. Песня в то время, кажется, звучала из каждого утюга. На тот момент Лыжичко был уже 31 год, и к этому времени она уже имела солидный опыт эстрадной артистки.

В этот момент у Русланы были все шансы покорить Россию и выйти на большую русскоязычную сцену, как тогда делали многие её коллеги-украинцы. Сразу после победы она собиралась выпустить у нас свой альбом и даже съездить в большой тур «до самой Сибири».

Руслана выбрала общественно-политическую карьеру. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ruslana.lyzhychko

— Мы благодарны России за 12 баллов, которые она нам поставила, и чувствуем здесь огромный интерес к нашей музыке. Поэтому мы придумали много интересных фишек для российского варианта альбома и договорились с выпускающей компанией, что они будут осуществлены, — комментировала певица свой успех одному из российских изданий в 2004 году.

При этом тогда победительница «Евровидения» рассуждала совсем иначе, чем принято на Украине последние 20 лет. Возможно, сказывалось её родство с Россией. Мать певицы Нина Сапегина — уроженка Свердловска (ныне Екатеринбург). До сих пор здесь у певицы живут многочисленные родственники.

— Россия, в отличие от Украины, всегда гнула свою линию. Пускай её гнёт дальше. Только так рождается оригинальность. Не надо повторять ни Лондон, ни Нью-Йорк. Россия пусть остаётся собой. Это Украине надо бы использовать сегодняшнюю ситуацию для того, чтобы и ей начать наконец тоже гнуть свою линию, — заявляла Лыжичко в интервью почившей ныне радиостанции «Эхо Москвы» в 2004 году.

Как Руслану использовали на Украине

Но этой возможностью зайти на российский эстрадный олимп певица так и не воспользовалась: уже спустя несколько месяцев случилась «оранжевая революция», и «співачка весни» («певица весны» — так назывался один из альбомов Лыжичко и так её окрестили в то время украинские СМИ) оказалась на Майдане среди сторонников будущего президента Незалежной Виктора Ющенко. К тому моменту её песни занимали первые строчки во всех местных хит-парадах, и рвущимся к власти новым прозападным элитам поддержка такой популярной артистки была нужна.

В итоге Руслана выбрала общественно-политическую карьеру, и за это от новой власти и её западных кураторов она получала многочисленные плюшки: например, звание народной артистки Украины, в 2004–2005 годах её назначили послом доброй воли ЮНИСЕФ. В 2006 году она стала депутатом Верховной рады от партии Ющенко «Наша Украина», а в 2013 году стала почётным гражданином Львова.

В том же году Лыжичко вошла в десятку самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes. А после очередного Майдана — в марте 2014 года — Государственный департамент США наградил её Международной женской премией за отвагу.

Певица Руслана во время акции протеста сторонников евроинтеграции Украины на площади Независимости. Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Официально Руслана демонстрировала патриотизм и на этой почве зарабатывала как могла — и финансово, и политически. Альбом «Дикі танці» в стране в итоге стал платиновым пять раз. Но это оказалось пиком её творческой карьеры — больше таких сильных хитов у неё не было.

Что Руслана делала во время Майдана

Ещё во время «оранжевой революции» 2004 года Лыжичко попала в большой скандал: по Сети разошлись кадры скрытой съёмки, на которых Руслана, находившаяся среди замотанных в оранжевые ленты протестантов, объясняла им, что вообще-то «Россия — нормальная страна». Певица тогда часто появлялась на Майдане и даже поднималась на сцену, с которой выступали лидеры переворота — Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко, Пётр Порошенко, а также российские гости, например ныне покойный Борис Немцов.

В 2013–2014 годах она поддержала новый переворот и в это время снова жила на сцене Майдана — там она провела 100 ночей и более 500 раз исполнила государственный гимн Украины. То есть, получается, по пять раз за смену.

Также Лыжичко поддержала и так называемую АТО (антитеррористическую операцию) в Донбассе, в результате которой погибли тысячи мирных жителей востока Украины. Впрочем, тогда ей хватило мужества съездить в Донецк и посмотреть на события глазами местных. После этого визита она публично заявила, что происходящее в ДНР и ЛНР это гражданская война — и ВСУ там убивают своих.

Руслана с президентом США Джо Байденом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ruslana.lyzhychko

В 2017 году Руслана неожиданно призвала к отказу от украинизации. По её словам, Украине не хватает культурной революции, которая должна была состояться сразу после Евромайдана: дескать, повальное увлечение вышиванками — это просто сиюминутная мода и политическая конъюнктура.

— Давайте снимем с себя шаровары! — заявляла певица.

В Незалежной это вызвало целый шквал критики. Её обвинили в отсутствии «украиноцентричности» и работе на «аудиторию с не просто низким уровнем национального сознания, но ещё и обрусевшую и обманутую кремлёвской пропагандой».

После этого на спад пошла и её политическая карьера — ничем выдающимся для украинской публики она более не запомнилась, несмотря на попытки активно участвовать в политической жизни Незалежной.

Как живёт Руслана и её муж-продюсер сегодня

Творческий успех Руслане принёс её муж — продюсер Александр Ксенофонтов, за которым она замужем с 1995 года. За годы совместной жизни пара владела студией звукозаписи «Люксен», рекламным агентством, радиостанцией и телеканалом во Львове. Впрочем, судя по украинскому аналогу ЕГРЮЛ, большинство юрлиц либо закрыты, либо проданы.

Певица Руслана и её муж (менеджер, продюсер и соавтор) Александр Ксенофонтов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ruslana.lyzhychko

У супругов остаются некоторые активы, зарегистрированные по их основному месту жительства — в квартире, расположенной в доме на улице Туровской. Это на Подоле — в историческом районе Киева, который находится практически в центре города вдоль Днепра. Здесь находится небольшой элитный ЖК с просторными двухуровневыми квартирами.

Кроме того, Лыжичко была владельцем фирмы «Звёздные Карпаты». С этим названием существует отель в Трускавце, где относительно недорого гостили украинские путешественники. Бизнес существовал с 2001 года, однако недавно был закрыт.

Судя по тому, что больше ярких хитов у Русланы не было, её супруг — Александр Ксенофонтов, — возможно, остыл к творчеству и теперь занят вопросами выживания семьи. Life.ru выяснил, что последние годы он плотно сидел на форумах криптовалютчиков и криптомайнеров, покупал и продавал специализированное оборудование, настраивал ботов для совершения автоматических сделок по покупке и продаже крипты.