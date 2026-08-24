«Халифы на час, иуды навечно»: судьба Звягинцева, Бекмамбетова и Локшина за грязь про Россию Оглавление «Золотая малина» и квартиры за 600 млн: провал Бекмамбетова «Минотавр» Звягинцева: что он получил в Каннах и в Москве Цензура в ЕС и особняк в США: куда исчез Локшин Таланкин*: от «Оскара» до бедности в Праге Давно российским режиссёрам не давали столько западных наград. Звягинцеву — Гран-при Канн, Таланкину* — «Оскар», Бекмамбетову — «Золотые малины». Были проблемы у Локшина, но он их решил. Ждём от них новых пасквилей на нашу страну? 23 августа, 21:45 4800 4800 Им рукоплещет Запад, а в России у них ИП на миллионы: Звягинцев, Локшин и компания. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Александр Демьянчук, AP / Lev Radin, ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN, AP / John Locher, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Золотая малина» и квартиры за 600 млн: провал Бекмамбетова

Несмотря на то что Тимур Бекмамбетов отрёкся от России и признался в симпатиях к Украине, у него остаются три квартиры в Москве общей стоимостью 600+ млн рублей. Две — на чердаке доходного дома Мазинга в ста метрах от Пушкинского музея. Третья — в дореволюционном особняке на Садово-Каретной. Кроме того, всё ещё генерирует денежные потоки от российского кинопроката ИП «Бекмамбетов».

Режиссёр хорошо устроился. Напомним его слова:

— Мир развалился, потому решение отстранить российские фильмы от западных кинопремий разумное. Я родился в Казахстане и провёл много лет в украинских городах, прежде чем сделать себе имя благодаря российским фильмам, — это из интервью Бекмамбетова американской прессе.

Сейчас Тимур Бекмамбетов живёт на три страны: США, Израиль и Казахстан. Часто снимает в Голливуде, где владеет виллой Уолта Диснея за 5 млн долларов. Но американцы могут в нём разочароваться. Его последние ленты проваливаются: спродюсированная им «Война миров» собрала пять антипремий «Золотая малина», включая за худший фильм, а снятая лично лента «Казнить нельзя помиловать» не окупилась в прокате. Звёзды первой величины у него уже не снимаются. А ещё всплыло, что Бекмамбетов упоминался в списках зловещего острова Эпштейна на двухдневный закрытый семинар Project IcarAi про пределы человеческого потенциала.

США. Нью-Йорк. Режиссёр Тимур Бекмамбетов на фотосессии съёмочной группы фильма «Казнить нельзя помиловать» в рамках фестиваля Comic Con. Фото © ТАСС / AP / Lev Radin

Бекмамбетов прославился в Москве девяностых, снимая рекламные ролики. Его дебютный фильм «Пешаварский вальс» рассказывал об Афганской войне с максимально антисоветской подачей: есть дикари — «русские орки», есть «замученные» ими местные жители и есть возвышающиеся над всеми «цивилизованные западные партнёры». После такого дебюта Бекмамбетов стал получать поддержку как на Западе, так и внутри страны.

«Минотавр» Звягинцева: что он получил в Каннах и в Москве

«Вашингтон пост» назвал Андрея Звягинцева «самовольным изгнанником во Франции, который восстанавливается после ковида и жизни в России». Режиссёр на пике.

После Каннского фестиваля, где получил Гран-при за антироссийский фильм «Минотавр». Его поделка продолжает триумфальное шествие по фестивалям. Впереди нью-йоркский. Широкая премьера намечена лишь на позднюю осень. Западные критики рукоплещут: по их мнению, «Минотавр» испортит репутацию России надолго.

— Это обличение Звягинцевым нравственного упадка родины. Так по-русски, как водка, хрен и слово «тоска», — пишут они.

Российский режиссёр Андрей Звягинцев, получивший Гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр», во время фотосессии победителей 79-го Каннского кинофестиваля. Фото © ТАСС / AP / Scott A Garfitt

Права на прокат приобрёл турецкий стриминговый сервис Mubi, который финансируется базирующимся в Кремниевой долине фондом, тесно связанным с израильской военкой.

История о том, как Звягинцев пришёл в кино, сказочна. После учёбы в ГИТИСе на актёрском он разочаровался в актёрстве, устроился дворником и получил служебную комнату. Так счастливо прожил три года. Затем злая чиновница выставила на улицу, не дав собрать вещи. Он пожил в заброшенном грузовике и на безрыбье снял рекламный ролик для ближайшего мебельного салона — и пошло-поехало. В реальности никакой знаменитой рекламы молодой Звягинцев не сделал, поисковики помнят только ролик для маргарина «Дэлми». Непонятно, что могло настолько понравиться федеральному каналу, чтобы пригласить безвестного парня снимать эпизоды сериала «Чёрная комната» с российскими звёздами. После Андрей Звягинцев запустил конвейер по производству фильмов о «нравственном упадке» родины и стал любимчиком западных кинофестивалей. По многим лентам, например «Левиафану», он получал от западных спонсоров корректировки, вплоть до полного изменения сути и места сюжета.

В России у Звягинцева остаётся ИП, на которое капают деньги от проката его фильмов. Может оставаться и недвижимость: за 45 млн рублей у Цветного бульвара и за 72 млн рублей возле Чистых прудов.

Цензура в ЕС и особняк в США: куда исчез Локшин

Михаил Локшин, собравший 2,3 млрд рублей «Мастером и Маргаритой», столкнулся с цензурой в Америке, Британии и ЕС. Международный прокат картины задержался на два с половиной года из-за санкций против России и начнётся только в сентябре.

А ведь Локшин старался. В своей экранизации он показал СССР со всеми клише фашистской Германии. А ранее, после начала спецоперации, он сравнил с гитлеровским режимом современную Россию.

— Я начал изучать три темы: послевоенные репарации Германии, история судов над военными преступниками и процесс денацификации населения Германии. Сейчас надежды те же: чтобы война закончилась победой Украины, чтобы все те, кто ответственны за вторжение на Украину, оказались на скамье подсудимых, — выдал Локшин.

Производство фильма «Мастер и Маргарита» обошлось в 1,2 млрд рублей, половину выделил российский Фонд кино, значительную часть — американские инвесторы. Удивительно, что постановщиком назначили малоопытного и проукраинского Локшина. Изначально фильм снимал другой режиссёр, но он неожиданно покинул проект. Может, такое решение продавили из США.

Локшин — человек интересной биографии. Его пращуры эмигрировали в Америку, родители, ставшие членами американской компартии, бежали из Штатов из-за травли со стороны ФБР в Советский Союз. В настоящий момент непонятно, где у Локшина родина. Он много времени проводит в Лос-Анджелесе в особняке за $2 млн, возможно, настоящее его имя — Майкл Арон Локшин. В России у него может быть от родителей несколько квартир в сталинках.

Режиссёр Михаил Локшин. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Локшин окончил психфак МГУ, делал видеоинсталляции в Великобритании, снимал рекламу с Дэвидом Духовны. Неожиданно Локшину дали 500 млн рублей из бюджета на съёмки ленты «Серебряные коньки», где он противопоставил романтизированных уголовников карикатурной дореволюционной знати. Локшин срежиссировал лишь две упомянутые ленты, никаких новых проектов за ним не значится.

Таланкин*: от «Оскара» до бедности в Праге

Ещё в марте 2026 года школьный видеограф из Карабаша Павел Таланкин* обнимался на оскаровской церемонии с Леонардо Ди Каприо и Тимоти Шаламе. Его наградили золотой статуэткой за псевдодокументалку «Господин Никто против Путина». Уже к середине апреля Таланкин* был никому не нужен. Вот что о нём написало издание Le Monde. Он живёт на окраине Праги в небольшой тёмной квартире на первом этаже в панельном неокрашенном доме с пятнами. Его доходы иссякают — это скромные роялти от фильма и матпомощь от продюсерской компании; денег на жизнь не хватает, он пытается устроиться водителем автобуса. С Павлом Таланкиным* не общаются его близкие и бывшие коллеги. Понятно почему.

После начала СВО Павел Таланкин* снимал внеурочные занятия «Разговоры о важном» в карабашской школе. По легенде западных СМИ, это дико не нравилось «миролюбивому» педагогу. Он уже собирался увольняться, но наткнулся на некий таинственный проект, который искал людей, чьи будни резко изменились из-за спецоперации. Таланкин* якобы написал в этот проект, а в ответ с ним связался американский режиссёр Давид Боренштейн. С тех пор школьный видеограф выполнял приказы западного куратора. На самом деле Таланкин* неоднократно встречался в гостиницах с какими-то мужчинами. Складывается впечатление, что так его завербовали.

США. Лос-Анджелес. Павел Таланкин*, получивший награду в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм» за фильм «Мистер Никто против Путина». Фото © ТАСС / AP / John Locher

Затем Таланкин* начал провоцировать школьников на неформальные разговоры о спецоперации под скрытой камерой. Дети не догадывались, что их хотят выставить милитаризированными зомби. Из кадров, снятых Таланкиным*, западные зрители сделают выводы, что российские школьники бесконечно маршируют, метают гранаты, носят военную экипировку, ходят на лекции к вагнеровцам и даже посещают 45-минутки ненависти к Украине. Очевидно, дети для Таланкина* были расходным материалом. Он не пожалел даже свою мать, сняв сцены, как театрально спорит с ней об СВО, провоцируя на эмоции и нервы. Бедной женщине пришлось уволиться из школы, где она работала библиотекарем.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы Пётр Егоров