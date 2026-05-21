Ему спасли жизнь, а он снимает чернуху про Россию: почему «Минотавр» Звягинцева славят только враги Оглавление Канны награждают ненависть к России За фильмом «Минотавр» стоит израильский Моссад Зачем Собчак продвигает «Минотавр» в России Звягинцев: «Это не моя родина» Дворник, кома и странное спасение В мае 2026 года предатели и беглецы празднуют премьеру в Каннах нового антироссийского фильма Андрея Звягинцева «Минотавр», снятого на американо-израильские деньги. Чем знаменит режиссёр, где живёт и что не так с его биографией. 20 мая, 21:45 Антироссийская подделка или чистый заказ: тайна Звягинцева и его «Минотавра». Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / IMAGO / Dave Bedrosian, Andreea Alexandru / АР

Канны награждают ненависть к России

На 79-м Каннском фестивале прошла премьера фильма «Минотавр» от режиссёра Андрея Звягинцева. Лента участвует в основном конкурсе и претендует на награды. Это одновременно «притча» о России 2022 года и ремейк «Неверной жены» Клода Шаброля 1968 года.

По сюжету успешный бизнесмен, которому изменяет жена, вынужден сократить более дюжины сотрудников и отправить их на мобилизацию. Присутствуют сцены ударов по Украине, очередей в Верхнем Ларсе и толпы инвалидов без конечностей. Есть кадры с издёвками над российскими полицейскими. В ролях иноагенты Анатолий Белый* и Артур Смольянинов*, а также осудившая СВО релокантка Варвара Шмыкова. Съёмки велись в Риге, которая «сыграла» в картине Москву.

Российские предатели уже рукоплещут фильму, предсказывая ему «Золотую пальмовую ветвь». Кинокритик Антон Долин* назвал фильм «одним из лучших у Звягинцева», актёр Александр Молочников — «мощнейшим антивоенным высказыванием», «Новая газета»** — доказательством того, что «уехавшие всё ещё чувствуют пульс родины».

Поют оду «Минотавру» и зарубежные СМИ, например Hollywood reporter.

— Эта работа — самый откровенный критический комментарий Звягинцева о нынешнем политическом и нравственном упадке родины. Это так же по-русски, как водка с хреном, лесные степные сурки и слово «тоска». Это обличение, — радостно потирают руки американские кинокритики.

Особо в США отмечают, что фильм даст возможность надолго испортить репутацию России в мире.

За фильмом «Минотавр» стоит израильский Моссад

Производством фильма Звягинцева занимались семь иностранных студий: французские, турецкая, латвийская, британская и немецкая. Права на прокат приобрёл американо-турецкий стриминговый сервис Mubi. С ним любопытно. Мировые СМИ уже выяснили, что Mubi финансируется базирующимся в Кремниевой долине венчурным фондом Sequoia, который тесно связан с израильским оборонным стартапом Kela. Последний основали четверо ветеранов Моссада, суть проекта — разработка операционной системы, позволяющей военным интегрировать ИИ.

Факт связи Mubi с израильской военкой в разгар кровопролитных войн, развязанных Израилем, вызвал волну критики в Интернете. Многие пользователи призвали к бойкоту Mubi и заявили, что уже отменили свои подписки.

Зачем Собчак продвигает «Минотавр» в России

Ну сняли и сняли что-то враги России — не впервой. Удивляет другое. Почему эту, по нашему мнению, явно русофобскую подделку широко рекламируют в нашей стране. Так, на премьеру «Минотавра» в Каннах слетала скандальная Ксения Собчак. Ей фильм очень понравился, о чём она не преминула сообщить в запретграме.

Не постеснялись прорекламировать фильм и крупнейшие российские киножурналы с онлайн-кинотеатрами.

Самое возмутительное, что в главных ролях «Минотавра» засветились звезда дневных сериалов на канале «Россия-1» Дмитрий Мазуров и героиня эпизода из крупных проектов Ирис Лебедева. Оба артиста живут в Москве, никуда не уезжали, политических заявлений не делали. И Мазуров, и Лебедева побывали на премьере в Каннах, а теперь активно продвигают «Минотавра» в соцсетях.

Звягинцев: «Это не моя родина»

Андрея Звягинцева называют одним из самых значимых режиссёров нашей страны. Фильмов у него немного — всего восемь, но почти каждый после премьеры становился громким скандалом. Дело в том, что во всех восьми Россия показана чуть ли не как ад на земле, а россияне выставлены в плохом свете.

Хорошо, с юмором про это высказался известный публицист Дмитрий Галковский. Он пофантазировал о том, как западные кураторы могли давать ценные указания Звягинцеву по съёмкам «Левиафана» в 2014 году.

— Надо показать, что в России нет семейных ценностей. Пусть жена будет алкоголичкой. И жить они должны не в средней полосе, а где-нибудь в тундре. Потому что иначе окажется, что русские обычные люди и живут среди нашего ландшафта. Снимай без халтуры, о деньгах и наградах не беспокойся, — наставлял «нашего» Звягинцева некий американский Мистер Х.

Режиссёру не отказать в таланте. Но на Западе его ценят куда больше, чем на родине. Фильмы Звягинцева дважды номинировались на «Оскар», получали награды в Венеции и Каннах, входили в топ-50 лучших картин XXI века.

В таком контексте логично, что Звягинцев резко осудил возвращение Крыма и начало спецоперации. Недавно в интервью он назвал Украину «добрым соседом», а про Россию сказал: «Это не моя родина, я такой родины не знаю».

Дворник, кома и странное спасение

Андрею Звягинцеву 62 года. Он родом из Новосибирска, воспитывался матерью. Образование получил актёрское, а не режиссёрское. Учился сначала в Новосибирском театральном колледже, потом в столичном ГИТИСе.

История о том, как Звягинцев пришёл в кино, сказочна. После учёбы он охладел к театру, устроился дворником и получил служебную комнату в старинном доме. Его это устраивало. Так он прожил три года. А потом неназванная злая чиновница выставила будущего режиссёра на улицу, даже не дав собрать вещи. Он пожил в заброшенном грузовике и на безрыбье решил снять рекламный ролик. И понеслось... За несколько лет он превратился в суперзвезду режиссёрского цеха.

Летом 2021 года у Андрея Звягинцева обнаружили коронавирус в запущенной стадии. Спасти его удалось благодаря финансовому вмешательству Романа Абрамовича и фонда «АФК Система». Режиссёра оперативно переправили в Ганновер, где врачи вынуждены были ввести его в кому почти на полтора месяца. Реабилитация продолжилась до 2023 года. Сейчас Звягинцев проживает во Франции.

Биография, мягко говоря, странная и известна только со слов Звягинцева. Имеются несостыковки. Например, Life.ru обнаружил информацию от конца 2021 года о полном тёзке Звягинцева, где врачи констатировали, что коронавируса якобы у режиссёра нет, его здоровье отличное и ему ничто не угрожает.

Очень путано и противоречиво Звягинцев рассказывает про семью. Есть актриса Вера Сергеева из Новосибирска, которая родила ему двух детей. Есть его бывшая жена фотограф Анна Матвеева, подарившая сына. Совершенно нет информации о некой Инге Звягинцевой, родившей ему двойняшек-сыновей. Life.ru выяснил, что она психолог по образованию со знанием французского.

В России у Звягинцева остаётся ИП, на которое капают деньги от проката его фильмов. Может оставаться у него и недвижимость. В разное время он занимал студию за 10 млн рублей в кирпичной брежневке возле Измайловского парка, трёшку за 45 млн рублей в историческом особняке у Цветного бульвара, четырёхкомнатную квартиру за 72 млн рублей в дореволюционном доме у Чистых прудов.

Авторы Пётр Егоров