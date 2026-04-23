Скандалы, пьяная езда и миллиард на Толстого: как на самом деле живёт Сарик Андреасян Оглавление «Могу себе позволить «Войну и мир» Миллиард своих на эпопею Толстого Споры о деньгах и невозвратные субсидии Семь рублей за рейтинг Ненависть к авторскому кино и пьяные гонки Сколько зарабатывают Андреасяны на кино Как живёт семья Андреасяна Сарик Андреасян — один из самых плодовитых и скандальных режиссёров России. Он умеет добывать деньги, но снимает слабые фильмы. В какие истории он попадал, как выходил сухим из воды и кто из его семьи мог быть в розыске — в расследовании Life.ru. 22 апреля, 21:20

«Могу себе позволить «Войну и мир»

В феврале 2027 года на большие экраны выйдет новая экранизация эпопеи Льва Толстого «Война и мир» от Сарика Андреасяна и его братьев. Съёмки идут с позапрошлой весны.

— Жизнь так повернулась, что теперь я могу себе позволить замахнуться на «Войну и мир», — бравирует Сарик.

— Почему снимаем именно сейчас? Потому что можем — с точки зрения бизнеса. Просто нам надо было обрести возможности, связи, деньги, — добавляет его брат Гевонд, продюсер.

Есть ещё и третий брат, Арташес. Он отвечает за саундтреки.

Life.ru уже рассказывал, кто будет занят в главных мужских и женских ролях. Много вопросов по Пьеру Безухову, которого сыграет 43-летний Николай Шрайбер, и к Элен Курагиной, которую исполнит жена Сарика, Лиза Моряк. Из остального состава отметить некого — это малоизвестные актёры плюс манекенщик Матвей Лыков, сын Казановы из «Улиц разбитых фонарей».

Новая экранизация снимается в формате трёхчасового фильма. Будут все ключевые битвы: Шёнграбен, Аустерлиц и Бородино — а также бал, где танцуют Наташа и князь Андрей. Пришлось отказаться от целых персонажей, например Друбецкого. Убрана вся линия Пети Ростова.

Миллиард своих на эпопею Толстого

Бюджет официально не объявлен. Но между делом постановщик проговорился.

— Миллиард рублей вложил из своих. Если что-то пойдёт не так, сумма в районе 600 миллионов точно возвратная. «Война и мир» — большой бренд, поэтому даже в эпоху санкций ты всё равно продашь и на Запад, — потирает руки Андреасян.

«Войну и мир» Сарика обязательно сравнят с оскароносной экранизацией Сергея Бондарчука. Андреасян обещает ничего не брать у предшественника и говорит, что взглянул на классику под новым углом. В частности, они с Моряк переосмыслили Курагину, превратив из антигероини в феномен эпохи.

Экранизация «Война и мир». Фото © Кадр из фильма «Война и мир», режиссёр Сарик Андреасян, сценарий Алексей Гравицкий, Лев Толстой / Kinopoisk

Споры о деньгах и невозвратные субсидии

Похоже, Сарик Андреасян лукавит, говоря про «миллиард из своих». В другом интервью он признавался, что искал инвестора. А, например, его «Сказку о царе Салтане» спонсировала «Газпром-Медиа», дочка госкорпорации.

Сарик, а вслед за ним и Минкульт, уверяют, что он уже давно, с 2019 года, не получает господдержки. Однако в Госдуме считают по-другому. Депутат Дмитрий Гусев уверен, что за последние десять лет на кинопроекты Андреасяну выделили 590 миллионов рублей. 415 из них — невозвратные субсидии, 175 млн — возвратные средства Фонда кино.

Насчёт возвратных средств депутат мог промахнуться. Сарик Андреасян и связанные с ним студии не всегда возвращают долги.

В 2019 году Фонд кино подал в суд на столичную киностудию «Энджой мувиз», требуя вернуть 113 млн госрублей, которые были ранее выделены на так и не снятый фильм «Аладдин». Деньги перечислили в 2016-м, а в 2017-м студию покинул сооснователь Сарик Андреасян. Под крышей студии он лично успел снять семь лент, в том числе с треском провалившихся и наплодивших долгов «Защитников». Фильм должен был стать нашим ответом вселенной Marvel, но вместо ярких героев получились резиновые монстры и летающий медведь.

Один из фильмов Андреасяна. Фото © Кадр из фильма «Защитники», режиссёр Сарик Андреасян, сценарист Андрей Гаврилов / Kinopoisk

Сейчас «Энджой мувиз» банкротится, имущества нет. Под субсидиарную ответственность едва не попали формальные директора.

— Не имею никакого отношения, — дистанцировался от этой ситуации Сарик Андреасян.

Но странное дело. Ещё при Андреасяне студию «Энджой мувиз» переписали на кипрский офшор Tornwood Enterprises. В 2022 году вывести все средства из банкротящейся студии попытался другой кипрский офшор — Firstcom Ventures. Суд отказал. Похоже, офшоры находятся по одному адресу и управляются одним юристом.

После ухода из «Энджой мувиз» Сарик устроился в кинокомпанию «Большое кино», принадлежащую брату Гевонду. Похоже, и у этой студии проблемы: её обязательства перевешивают имущество на минус 117 млн рублей. А ещё кинокомпания судилась с Фондом кино. Речь шла о долге в размере 60 млн рублей. В итоге было заключено мировое соглашение. Гевонд Андреасян обязался погасить задолженность в четыре этапа.

Продюсер Гевонд Андреасян. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Семь рублей за рейтинг

На «Кинопоиске» девять из 33 снятых Сариком Андреасяном фильмов имеют ужасный рейтинг. «Беременный» с Дюжевым и дебютные «ЛОпуХИ» набрали 2,5 из 10. Хуже всех — лента «Что творят мужчины – 2», имеющая рейтинг 2,1 из 10.

В 2016 году Life.ru описывал ситуацию, как киноопусам Андреасяна ставили «десятки» с заброшенных профилей.

— Не знаю. Честно. Это, видимо, глюки какие-то в системе, — прокомментировал тогда скандал Сарик.

В том же году на портале «Пикабу» аноним предлагал семь рублей за оценку 8–10 баллов нескольким фильмам Андреасяна, в том числе «Землетрясению».

Начиная с двадцатых у Андреасяна нет фильмов, имеющих менее 6,4 балла. Странными кажутся высокие оценки у экранизаций «Онегин» и «Сказка о царе Салтане». На обе — вал разгромных отзывов. Среди самых жёстких критиков — советница президента по культуре Елена Ямпольская. «Онегин» провалился в прокате, собрав $9,8 млн при бюджете в 500 млн рублей. «Сказка» трижды окупилась, собрав $26,3 млн при бюджете в 700 млн рублей.

Ненависть к авторскому кино и пьяные гонки

Недавно Сарик Андреасян вновь попал в скандал. Он выступил перед учащимися Московского киноколледжа № 40. Студентка спросила его про авторское кино, а он взорвался:

— Я не хочу смотреть маргинальное кино. Зачем ты заставляешь меня смотреть лажу? Я ненавижу Тарковского! Тарковский — ужасно! Я ненавижу авторское кино! Это деградирующий кинематограф. Если хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите на хер. Зачем меня позвали? Думаешь, ты умнее меня? — хамил он.

Молодые кинематографисты не согласились с Сариком. Все смеялись и аплодировали, когда он на эмоциях покинул лекцию.

Андреасян также недолюбливает Квентина Тарантино, братьев Коэн, Вуди Аллена, а Уэса Андерсона вообще считает «высшей степенью дебилизма».

В свою сторону критики Сарик не приемлет. Когда о его картинах критически высказалась Лера Кудрявцева, он обозвал её. Когда его фильмы осудила слушательница радиостанции, он ушёл с прямого эфира, пнув стену.

Это не единственные громкие истории с Сариком. В 2024 году его лишили прав на полтора года за пьяную езду. Он пытался это опротестовать. Сначала говорил журналистам,что, мол, выпил бокал вина днём ранее. Потом его адвокаты заявили, что он случайно махнул коньяк вместо минералки. Суд не поверил. К тому же всплыло, что он набрал 32 штрафа за восемь месяцев: за разметку, парковку и превышение скорости.

Сколько зарабатывают Андреасяны на кино

Кинокомпания братьев Андреасян основана в 2020-м. За 2021–2025 годы её суммарная выручка достигла 7,8 млрд рублей, общая чистая прибыль — 417 млн рублей. В штате шесть сотрудников — это, видимо, Сарик, его жена Лиза Моряк, а также братья Арташес и Гевонд со своими вторыми половинками.

Сарик Андреасян и его супруга Елизавета Моряк. Фото © ТАСС / Бизнес Online / Алексей Белкин

На бумаге владельцем киностудии является Изабелла Мнацаканян, супруга Гевонда Андреасяна. Ей ещё принадлежит глубоко убыточная «Лаборатория кино» (эта фирма сняла малоизвестные фильмы «Мы» и «Кукла») и половина дистрибьюторской компании «О!Кино» в «Москве-Сити» (только учреждена). Сам Гевонд ипэшник и собственник уже упомянутой проблемной кинокомпании «Большое кино».

Музыкальный продюсер Арташес Андреасян владел компаниями в сферах звукозаписи, интернет-торговли и алкомагазинов, но все они давно закрыты фискалами из-за нарушений. Остался ИП.

Непосредственно Сарик — простой ипэшник и наёмный работник.

Финансовые результаты семейной компании Андреасянов. Фото © spark-interfax.ru

Как живёт семья Андреасяна

Сарик Андреасян родился в советском Ереване и вырос в казахском Костанае. У него два брата и сестра. По его словам, папа был учителем, мать — воспитательницей. В девяностых родители открыли кафе. После школы Сарик год поучился на журфаке в костанайском вузе, поиграл в КВН и подался в Москву, где поступил в Мастерскую Юрия Грымова.

— Мы учились два года. И вот это и есть моё образование — среднее специальное, — признаётся Сарик.

Режиссёр Сарик Андреасян и Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

В 20 лет он получил работу автора диалогов для сериала «Не родись красивой». В 25 снял свой первый фильм.

Старший брат Сарика, Арташес, работал на телевидении с шестнадцати — вероятно, у него только школьное образование. Удивительный прогресс показал средний брат Гевонд: он окончил юрфак костанайского филиала Челябинского университета, в 22 года стал концертным директором в Москве, в 27 занялся маркетингом фильмов. Младшая сестра Рипсиме Андреасян отучилась во ВГИКе и стала домохозяйкой.

Родители режиссёра, возможно, не такие уж и простые. Интересная информация есть в судебных базах. Женщина с именем и фамилией, как у матери Сарика, примерно с нулевых не возвращала 100 млн тенге (16 млн рублей) казахскому банку. В 2014 году её объявили в федеральный розыск в Казахстане. В 2021 году кредитор нашел её в Москве и смог добиться взыскания через российскую службу судебных приставов. Но женщина подала на банкротство. Финансовый управляющий не нашёл у неё средств и в 2023 году освободил от долга. Меж тем она пользовалась 120-метровой квартирой в отреставрированном дореволюционном доме возле известных Сандуновских бань.

Сарик с матерью и женой. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Sarik Andreasyan

Сам Сарик Андреасян может быть связан с тремя квартирами и офисом в исторических домах возле сада «Эрмитаж» на Садово-Самотечной улице. Примерная стоимость всех — 130–150 млн рублей. Также он купил апартаменты в дубайском районе Jumeirah Lakes Towers — до войны США с Ираном такие стоили до 65 млн рублей.

Авторы Пётр Егоров