Перепутал алкоголь с минералкой: Адвокат Сарика Андреасяна настаивает на его невиновности
SHOT: Режиссёр Сарик Андреасян пытается оспорить лишение прав за пьяную езду
Режиссёр Сарик Андреасян предпринимает попытки оспорить лишение прав за пьяную езду. Как узнал SHOT, сейчас его защита продвигает новую версию событий: якобы спиртное попало в организм известного кинодеятеля уже после того, как его остановили полицейские. Причём пил он при них.
Как сообщает телеграм-канал, сегодня состоялось заседание в Мещанском суде, где рассматривалась жалоба Андреасяна на решение лишить его прав. В зале суда режиссёр так и не появился. О том, как алкоголь всё же оказался в крови, рассказал его адвокат.
По версии защиты, инспекторы остановили машину режиссёра и начали с ним общаться. Затем Андреасян отхлебнул из «какой-то бутылки», в которой оказался алкоголь. Примечательно, что после этого «глотка» алкотестер показал 0,84 промилле алкоголя в крови. Режиссёр настаивает, что якобы перепутал жидкость с минералкой. Суд выслушал доводы и назначил новую дату заседания на 13 декабря, где будет выступать свидетель событий того дня.
Напомним, в сентябре стало известно, что Сарика Андреасяна, снявшего сериал «Чикатило» и фильм «Онегин», лишили прав за пьяную езду на полтора года. Также его оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сам режиссёр заявлял, что история с лишением его водительского удостоверения — заказ людей, которые завидуют его успеху.
ТАСС / Сергей Савостьянов