Перепутал алкоголь с минералкой: Адвокат Сарика Андреасяна настаивает на его невиновности

Режиссёр Сарик Андреасян предпринимает попытки оспорить лишение прав за пьяную езду. Как узнал SHOT, сейчас его защита продвигает новую версию событий: якобы спиртное попало в организм известного кинодеятеля уже после того, как его остановили полицейские. Причём пил он при них.

Как сообщает телеграм-канал, сегодня состоялось заседание в Мещанском суде, где рассматривалась жалоба Андреасяна на решение лишить его прав. В зале суда режиссёр так и не появился. О том, как алкоголь всё же оказался в крови, рассказал его адвокат.

По версии защиты, инспекторы остановили машину режиссёра и начали с ним общаться. Затем Андреасян отхлебнул из «какой-то бутылки», в которой оказался алкоголь. Примечательно, что после этого «глотка» алкотестер показал 0,84 промилле алкоголя в крови. Режиссёр настаивает, что якобы перепутал жидкость с минералкой. Суд выслушал доводы и назначил новую дату заседания на 13 декабря, где будет выступать свидетель событий того дня.