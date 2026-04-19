Старшенбаум уходит из кино в России: Как наши звёзды на Западе ели просрочку и получали эпизоды

Актриса Анна Старшенбаум заявила поклонникам, что не будет сниматься в российском кино. Не она первая. Среди советских и российских звёзд были те, кто забыл Родину и уехал за деньгами и славой на Запад, но всё закончилось грустно. Кто в этом списке? 18 апреля, 21:45

Анна Старшенбаум: «В русское кино точно нет»

36-летняя актриса Анна Старшенбаум, известная зрителю по ролям в лентах «Любовь — не то, что кажется», «Про любоff», «Мой парень — ангел», «Три мушкетёра» и «Психологини», на днях заявила, что фактически распрощалась с работой в российской киноиндустрии. Сейчас артистка живёт на тайском острове Самуи и воспитывает двух сыновей. Старший родился в 2011 году в браке с актёром Алексеем Бардуковым, пара рассталась в 2017 году, второй — в 2024 от бизнесмена Даниила Наумова. В ответ на вопрос подписчиков о возможном возвращении в профессию она была категорична: «В русское кино точно нет».

Старшенбаум признаётся, что разочаровалась в нашем кино. По её словам, к 30 годам она поняла, что не может искренне порекомендовать близким ни один отечественный проект. Среди причин завершения карьеры актриса называет «культурный код» и несоответствие внутренней атмосферы индустрии её ценностям: «Эта профессия открылась для меня с совершенно иных сторон после того, как я побыла внутри. И я не считаю её подходящей для моих истинных ценностей».

Также Анна отмечает, что за 15 лет в кино ни один проект, в котором она снималась, не принёс ей удовлетворения: «Результат готового продукта не удовлетворил ни разу за 15 лет в кино».

Актриса признаёт, что могла бы попробовать себя за рубежом, но пока этому мешает языковой барьер. При этом она называет жизнь на острове сказкой и отмечает, что смена среды буквально омолаживает: «На острове темп жизни определённо нравится мне гораздо больше, чем в России. Люди стареют не из-за возраста, а из-за среды, которая влияет на них. И, поменяв её, можно вернуться на 10 лет назад без особых усилий».

Старшенбаум — не первая актриса, которая хотела построить карьеру за рубежом. Кто-то из звёзд уезжал ради новых творческих горизонтов, кто-то из-за жизненных обстоятельств. Однако далеко не всем удалось добиться за рубежом того же успеха, что и на родине.

Наталья Андрейченко: от Канн до забвения в Голливуде

Покорить Голливуд и Европу российские звезды пытались в разное время. Так, ещё легендарная «Мэри Поппинс» советского кинематографа Наталья Андрейченко хотела блистать в иностранном кино. Тем более её работа в киноэпопее Андрея Кончаловского «Сибириада» была отмечена специальным призом жюри на Каннском кинофестивале — казалось, перед актрисой открывались все двери.

В 1991 году Андрейченко эмигрировала в США к мужу, режиссёру Максимилиану Шеллу. В чужой стране она пыталась продолжить сниматься, но особого успеха не добилась. Более того, по словам актрисы, муж не только не помогал ей реализоваться, но и перекрывал дорогу в профессию.

Сейчас Андрейченко живёт на две страны и иногда появляется в российских телевизионных шоу. В 2021 году вышел первый за 12 лет сериал с её участием. А в США её карьера так и не получила развития.

Елена Коренева: официантка в США и режиссёр в России

Елена Коренева, дочь режиссёра Алексея Коренева, коллега Андрейченко по «Сибириаде» и звезда картин «Романс о влюблённых» и «Покровские ворота», тоже пыталась попробовать себя в Голливуде.

В США Коренева уехала вслед за мужем Кевином Моссом. За границей ей пришлось нелегко. Актриса изучала английский и французский языки, работала официанткой, чтобы были хоть какие-то деньги, и лишь изредка снималась в кино, и то преимущественно у соотечественников.

После развода в 1993 году Елена вернулась в Россию, где её ждали новые возможности. Сегодня Кореневу продолжают приглашать сниматься. Также она пробует себя в режиссуре и пишет книги.

Наталья Негода: от «Маленькой Веры» до эпизодов в США

Актриса Наталья Негода стала секс-символом СССР конца 80-х годов после выхода на экраны фильма «Маленькая Вера», где у неё была главная роль. Картина вызвала резонанс из-за откровенных сцен и принесла актрисе популярность не только в СССР, но и за рубежом, к тому же Наталья снялась в откровенной фотосессии для журнала.

Осознавая свой успех, Негода решила закрепиться в США. Однако за 17 лет жизни там она сыграла лишь небольшие роли в четырёх фильмах и работала преподавателем йоги. Вернувшись в Россию в надежде на восстановление карьеры, актриса столкнулась с тем, что её уже не ждали, а её место заняли другие. В 2007 году некогда звезда снялась только в двух фильмах.

Лянка Грыу: между Россией и США

Лянка Грыу уехала в США несколько лет назад, но в 2021 году вернулась в Россию и поделилась своими впечатлениями о попытках завоевать западную публику: «Я приехала в США по туристической визе. Спустя полтора года поняла, что хочу остаться, и сделала Green Card. Когда друзья спросили, чем я хочу заниматься в Америке, чем зарабатывать на жизнь, я ответила, что хочу делать кино. Это единственное, что я хорошо знаю в этой жизни».

Сегодня актриса продолжает стремиться к успеху за рубежом. Недавно её картину отобрали на престижный американский кинофестиваль в Нью-Йорке.

Однако пока этого недостаточно, чтобы сосредоточиться исключительно на зарубежных проектах. Грыу продолжает регулярно сниматься в российских сериалах, которые приносят ей хорошие деньги. Несмотря на трудности, актриса пока не собирается сдаваться.

Дмитрий Шаракоис: от «Интернов» до просрочки и вахтёра

Дмитрий Шаракоис, известный по роли Бориса Левина в сериале «Интерны», решил сменить страну, чтобы не стать заложником одного образа. К тому же его перестали приглашать сниматься. «В России не было денег, не было работы, я даже пытался устроиться продавцом в Apple — не взяли и туда. Потом работал таксистом», — признаётся актёр.

Переехав в Лондон, он рассылал портфолио в актёрские агентства, но откликнулось лишь три компании — контракты не принесли ни значимых ролей, ни популярности, ни денег. В своём блоге актёр откровенно рассказывает подписчикам о трудностях: «Я выживаю только благодаря подработкам — то официантом, то разнорабочим на стройке. Денег всё равно не хватает, приходится сильно экономить, питаться просроченными продуктами. Тяжело, когда ты всю жизнь, начиная с 16 лет, — актёр, а здесь — вахтёр».

Из-за финансовых проблем у Шаракоиса начались проблемы со здоровьем. Он жаловался на головные боли, из-за которых попал в больницу, и признавался, что в какой-то момент хотел покончить с собой. Тем не менее актёр продолжает ходить на кастинги — как в Англии, так и в России, надеясь на достойную работу.

Сергей Горобченко: поиск себя в Нью‑Йорке

Сергей Горобченко после успеха фильма «Бумер» отправился в Нью-Йорк, но не для покорения Голливуда, а для личного поиска себя. Актёр признавал, что русскому человеку без корней сложно добиться успеха за рубежом, и предпочёл вернуться в Россию: «Русскому человеку увидеть родину со всех сторон можно, только уехав, но корни не дали мне остаться».

Горобченко выступал в ресторанах, пытался получить образование, но мечтал о кино, однако у него не было никаких предложений. А вот вернувшись на родину, он продолжил активно сниматься и стал востребованным сериальным актёром.

Дмитрий Назаров: от «Кухни» до эмиграции во Францию

Дмитрий Назаров, полюбившийся зрителям по сериалу «Кухня», в начале 2023 года вместе с супругой Ольгой Васильевой переехал во Францию. Причиной стали антипатриотические высказывания актёра и последующий уход из МХТ имени Чехова.

Сейчас Назаров и Васильева гастролируют с собственным спектаклем. Актёр публикует ролики с исполнением собственных стихов, но поклонники отмечают его сильное похудение, что породило слухи о проблемах со здоровьем в эмиграции.

Истории этих актёров показывают, что успех на родине не гарантирует признания за рубежом. Языковой барьер, культурные различия, отсутствие связей и конкуренция — лишь часть препятствий, с которыми сталкиваются российские артисты. Кто-то возвращается домой, кто-то продолжает бороться, а кто-то находит счастье вне кино. Но каждая история — это урок о том, что путь к успеху требует не только таланта, но и готовности к испытаниям.

Авторы Кира Громова