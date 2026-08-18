Чубайс, Юмашевы и «Агора»: как убытки Ельцин-центра превращаются в миллионы за границей в разгар СВО Оглавление Аренда в 18 раз ниже рынка. Ущерб — 2 миллиарда «Агора»: как одна фирма управляет миллионами Ельцин-центра Менеджеры Ельцин-центра: Австрия, Лондон, Израиль Людмила Телень: доверенное лицо Юмашевых и гражданка Израиля Схемы на миллионы: зарплаты, кредиты и юристы из Англии Россия — тысяча лет рабства? Как ЕЦ учит детей истории Ельцин-центр: пристанище для скандалистов и беглецов P.S. Руководство скандального Ельцин-центра, давно похожего на площадку для русофобов, может иметь отношение к махинациям с арендой на сотни миллионов. Помещения формально сдаются ниже рынка, а ЕЦ просит господдержку. Деньги могут идти в карман Чубайсу и родне Ельцина. 17 августа, 21:20 8957 8957 «Город в городе» на госденьгах: почему Ельцин-центр сдаёт метры в разы дешевле рынка? Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Донат Сорокин, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yumashka, создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Аренда в 18 раз ниже рынка. Ущерб — 2 миллиарда

Ельцин-центр (ЕЦ) открыли с помпой в ноябре 2015 года. На его строительство было потрачено 9,5 млрд рублей, больше половины из которых выделило государство, остальное дали спонсоры и взяли кредитами. Это город в городе. Внутри футуристического комплекса на площади 88 тысяч квадратов расположились музей и галерея, бары и кафе, магазины и офисы, караоке и кинозал, театр и гостиница, тренажёрка и салон красоты, детские комнаты и образовательные учреждения. Ежегодно ЕЦ посещают до 250 тысяч человек.

Один из сотрудников ЕЦ рассказал Life.ru, что «придворные» бизнесмены хорошо зарабатывают. Судя по всему, некоторые помещения они арендуют по заниженной в 18 раз цене! Это следует из отчётов, с которыми ознакомился Life.ru. Их подлинность не вызывает сомнений.







Хитрость в том, что ЕЦ функционирует по запутанной схеме. Выглядит это примерно так: недвижимость хранится на балансе окологосударственного фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина», учреждённого государством. Однако управляющей компанией почему-то является частная московская фирма «Агора-Центр» (УК «Агора»), которая и заключает договора с арендаторами. Судя по публичной рекламной презентации, снять в комплексе квадратный метр стоит среднерыночные 3,6 тысячи рублей. Но эта цена для чужаков.

Например, в цоколе ЕЦ находится музыкальный клуб «Центр», где выступали Клава Кока, Линда, и «Мегаполис». Заведение платит за аренду квадрата всего 1500 рублей — примерно 42% от реальной стоимости.

На первом этаже в «Барборисе» подают блюда по домашним рецептам Наины Ельциной. Бутылка водки стоит 4100 руб., салат с сулугуни — 1320 рублей. Могли бы сделать и подешевле, так как аренда квадрата обходится ресторану вообще в смешные 420 рублей — это менее 12%. Там же, на первом, работает кинозал «Лаборатории социальных практик», арендные платежи составляют 500 рублей (14%). Таким образом, казна недополучает более 53,2 млн рублей в год.

Возможные потери бюджета. (*) Расчёт произведён непосредственно редакцией на основании имеющихся данных. Инфографика Life.ru

На втором этаже ЕЦ можно закупиться литературой и сувенирами в скандальном книжном «Пиотровский». Посетители неоднократно натыкались в нём на произведения иноагентов и на тематику о нетрадиционных отношениях*. Магазин платит за квадрат всего 500 рублей. Потери бюджета могут оцениваться в 3,6 млн рублей в год.

На третьем этаже ЕЦ всегда полным-полно детей в научном парке развлечений «Ньютон». Ставка аренды для него 438 рублей (12%). При такой ставке получается, что казна может лишаться почти 26 млн рублей в год.

На четвёртом этаже салон «Тушь» предлагает оздоровительные, парикмахерские, ногтевые и косметологические услуги. Ценник дороже, чем в Москве. Зато арендная ставка — 518 рублей (14,4%).

На седьмом этаже снимает за 1500 рублей (42%) офис новостной портал «66.ру», который активно работает над положительным имиджем ЕЦ.

На девятом этаже ждёт гостей пятизвёздочный отель «Резиденция», цены за номер — от 13 до 134 тысяч рублей за сутки. Помещения он арендует по ставке 500 рублей (14%). Потери бюджета могут составлять 34 млн рублей в год.

Самую щедрую скидку на аренду получало ныне закрытое кафе «1991». Оно арендовало около 600 квадратов, по цене платило 200 рублей — это менее 6% от рыночной цены. Получается, что госбюджет недополучал около 20 млн в год. Сейчас на его месте открылось другое кафе — Engels 1991.

Life.ru подсчитал: общая сумма финансовых потерь ЕЦ на аренде составляет 18,7 млн рублей ежемесячно, 225,5 млн рублей ежегодно, до 2 млрд за всё время. Эти деньги могут незаконно оседать в карманах людей, которые живут за границей, поддерживают Украину и осуждают Россию.

Возможные потери бюджета. (*) Расчёт произведён непосредственно редакцией на основании имеющихся данных. Инфографика Life.ru

«Агора»: как одна фирма управляет миллионами Ельцин-центра

Кто же получает щедрые скидки? Семь из девяти льготных арендаторов — это дочерние структуры УК «Агора». Получается, что управляющая компания сдаёт недвижимость самой себе. Руководит ею Юрий Родионов, в недавнем прошлом коммерческий директор Ельцин-центра.

Единоличным владельцем УК «Агора» числится Фонд содействия гуманитарному развитию общества имени Б.Н. Ельцина. Им, в свою очередь, на равных паях владеют небезызвестные Анатолий Чубайс, Татьяна (дочь Ельцина) и Валентин Юмашевы, а также глава ельцинского аппарата Александр Волошин.

Назовем ещё несколько фамилий: среди топ-менеджмента льготных арендаторов засветились Борис Минаев, автор биографии Ельцина в серии ЖЗЛ, и Мария Киреева (Головизнина), экс-глава Кубка Ельцина по теннису.

Политическую позицию этих людей и на что они тратят деньги, которые могли бы пойти во благо России и СВО, можно предположить…

Директор «Агора-Центра» Юрий Родионов. Фото © yeltsin.ru

Менеджеры Ельцин-центра: Австрия, Лондон, Израиль

«Проснулся утром — подумай, что ты сделал для Украины?» — сакраментальная классика от Бориса Ельцина, сказанная в ноябре 2001 года на юбилейном саммите СНГ.

Его младшая дочь Татьяна Юмашева тогда была беременна его младшей внучкой Марией Юмашевой. Первая сейчас живёт с мужем в Австрии и инвестирует в Карибы. Вторая бросила якорь в Лондоне, закрутила роман с сыном Березовского и путешествует по миру. Обе дамы осудили спецоперацию. Фрау Татьяна ограничилась нетвойнистским постом. Мария опубликовала в ленте украинский флаг и вышла на митинг в поддержку Незалежной. Лишь зять Валентин Юмашев отмолчался. Ранее Life.ru осветил жизнь старшей внучки Ельцина, Екатерины Сорокиной (Окулова). Она состоит в проукраинских волонтёрских пабликах, использует риторику «фашизм-рашизм» и постит флаги экстремистской организации.





Про Анатолия Чубайса и так всё известно. Основал научный центр в Тель-Авиве, который изучает Россию. Называет себя оппозиционером российской власти. Скорее всего, у него есть паспорт Израиля и вилла в Тоскане. Тем временем его бывшие подчинённые по Роснано массово арестовываются за многомиллиардные хищения.

Александр Волошин был тяжеловесом в девяностые и нулевые, а ушёл с политической сцены в знак несогласия с арестом Ходорковского***. Судя по всему, он единственный, кто из всех бенефициаров ЕЦ в России. Как минимум его видели на похоронах Сергея Иванова.

Людмила Телень: доверенное лицо Юмашевых и гражданка Израиля

Самым скандальным управленцем Ельцин-центра считается замгендиректора Людмила Телень — экс-сотрудница подконтрольного ЦРУ «Радио Свобода»**, оштрафованная за дискредитацию Российской армии и открыто желающая украинской победы гражданка Израиля. Получается, именно она проводит волю бенефициаров, являясь их доверенным лицом. Телень знает Валентина Юмашева с восьмидесятых годов, вместе работали в «Комсомолке».

— Для Юмашевых Ельцин-центр — настоящая работа, которой они занимаются в ежедневном режиме: они знают всех сотрудников. Мы практически каждый день по телефону переписываемся, связь постоянно держим. Приезжает примерно раз в месяц внезапно, — проговорилась Телень. Кстати, она спешно распродаёт свои квартиры в Москве. По одной из версий, собирается стать сотрудницей тель-авивского научного центра Чубайса.





Схемы на миллионы: зарплаты, кредиты и юристы из Англии

Непонятно, кто и на каком уровне придумал схему с заниженной арендой. Возможно, силовики заинтересуются этой ситуацией. Но схем может быть не одна, а несколько. По мнению экспертов, схемы с арендой помещений могут быть умышленным способом формирования дефицита бюджета ЕЦ, чтобы получать дополнительное финансирование из госказны. Один из сотрудников ЕЦ рассказал Life.ru, что в 2024 году из федерального бюджета ЕЦ было выделено предположительно 327 млн руб., в 2023 г. — 347 млн, в 2022 г. — 367 млн. Около 100 млн рублей выделяется на зарплату менеджерам ЕЦ, причём они способны сами себя финансировать, если бы аренда управлялась с толком. Ещё в марте 2019 года куратор коммерческого блока центра Юрий Родионов сообщал, что ЕЦ планирует в течение трёх лет стать полностью самоокупаемым за счёт «сдачи в аренду помещений, а также проведения образовательных и культурных мероприятий».

Если капнуть глубже и посмотреть, на что расходуются федеральные средства, то могут всплыть фиктивные проекты и раздутые зарплаты.

Например, свыше 65 млн рублей ЕЦ заплатил за первые 250 страниц застопорившегося многотомника «Девяностые». Его выпускает организация Георгия Сатарова, экс-помощника Ельцина, открытого противника СВО.

Согласно расследованию портала «Горилла», ЕЦ мог вывести со счетов ещё сотни миллионов рублей через фирмы-прокладки. Среди приведённых примеров есть вопиющие. Так, похоже, что ЕЦ нанял на одну задачу сразу семь IT-компаний, которые её выполняли по ценам различающимся в 35 раз. Другой случай: ЕЦ занял у УК «Агора» 73 млн рублей, а потом отдал, накинув сверху 28 млн рублей процентов. Странными выглядят финансовые отношения ЕЦ с англосаксонской юридической фирмой Herbert Smith Freehills, между сторонами был взаимный обмен равными траншами по 6,3 млн рублей.

Мария Юмашева у своего дома в Лондоне. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yumashka

Россия — тысяча лет рабства? Как ЕЦ учит детей истории

Осенью 2022 года столичные и уральские учёные провели экспертизу деятельности Ельцин-центра в фокусе угроз национальной безопасности России. Вывод однозначный.

— Материалы Ельцин-центра противоречат законодательству, содержат фактические ошибки и создают негативный образ страны. Это может быть квалифицировано в качестве антироссийской исторической пропаганды, которая несёт деструктивные последствия для мировоззрения молодёжи, — говорится в выводах экспертов.

И с ними стоит согласиться. Притчей во языцех стал мрачный мультфильм об истории России, который крутят при входе в музей Ельцин-центра. На экране кровавое зарево, режут людей, кричат женщины и дети, поднимается вихрь из трупов, ползут зомби, их бьют розгами. Голос за кадром вещает: «Россия в Европу вписаться так и не смогла». Не прекратили рабство Екатерина Вторая и Александр Первый. Унижения принёс Палкин Николай. Насилие при Ленине — главный инструмент режима. Сталин поставил уничтожение людей на поток. Шанс на цивилизованный путь упустил Горбачёв. Но систему сломал Борис Ельцин, который один-единственный опирался не на личную власть, а на выбор граждан. Так началась история новой, свободной России.

Какой вывод у «мультика»? Что российский народ жил тысячу лет в страшном рабстве, утопая в океане крови. Латыши с украинцами не напишут сценария лучше.





Ельцин-центр: пристанище для скандалистов и беглецов

Ельцин-центр — чемпион по сорванным из-за народного возмущения мероприятиям. В его стенах пытались выступить осуждающие СВО режиссёр Владимир Мирзоев, поэт Герман Лукомников и правнучка генсека Нина Хрущева**. Им не дали по причине резонанса, но малоизвестные «оппозиционеры» чувствуют себя в Ельцин-центре как дома.

Life.ru проанализировал афишу за весну-лето. Выставлялись рисунки художника Степана Пантелеева, который скрещивает православные образы с «Южным Парком». Выступала преподаватель ВШЭ Евгения Платонова, которая занимается «гендер-ликбезом». Прошёл показ фотографа Тофика Шахвердиева, который в соцсетях поддерживает Украину и Зеленского. Состоялось кинообсуждение с актёром Искандером Шайхутдиновым, который выступал в защиту напавшего на росгвардейца.

Среди организаторов мероприятий замечена Лилия Немченко, подписавшая антивоенное письмо, где русские назывались «народом-изгоем» и «народом-агрессором». Таких людей сотрудничает с ЕЦ десятки, если не сотни.







P.S.

Кажется, Ельцин-центр пересёк уже все красные линии. Сотни миллионов, выделяемые из казны для него, могли бы пойти на решение важных для государства задач, например на нужды СВО, лечение ветеранов или на патриотические проекты. Пока же вокруг ЕЦ процветают сомнительные схемы с арендой, а его бенефициары и сотрудники получают огромные деньги и при этом организуют выступления антироссийских спикеров и проводят различные явно деструктивные мероприятия. Возможно, это повод для правоохранительных органов внимательно изучить коммерческую деятельность ЕЦ.

*запрещённая в России экстремистская организация **признан в России иностранным агентом ***физлицо, внесённое в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Авторы Пётр Егоров