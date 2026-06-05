Сбежал в Израиль, но долги настигли: за что Чубайсу срезали пенсию с 450 тыс. до 19 Оглавление Как Чубайс лишился пенсии в полмиллиона рублей Очередь в Стамбуле и Израиль Бункер в Переделкино остался Чудо-гаджет, которого не было Парадокс: все сели, он нет Анатолию Чубайсу в России хотят срезать пенсию с 450 тыс. руб. в месяц до 19 тыс., чтобы погашать его миллиардные долги перед «Роснано». За несколько лет, пока он живёт в Израиле, у него могла накопиться пенсия почти в 14 млн. Life.ru выяснил, откуда у него такие долги. 4 июня, 21:45 14 миллионов за три года эмиграции: вот кому в России действительно жилось хорошо. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © РИА Новости / Владимир Астапкович

Как Чубайс лишился пенсии в полмиллиона рублей

Как сообщает телеграм-канал Mash, ежемесячную пенсию бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса размером 450 тысяч рублей начали списывать в счёт погашения долга перед организацией. За три года эмиграции на его счету накопилось около 14 млн рублей. При этом экс-чиновник сохранит обычную московскую пенсию 18 971 рубль в месяц — эти деньги списывать не будут.

Счёт, на который поступали пенсионные выплаты, арестован по иску «Роснано». Госкорпорация понесла огромный ущерб из-за нереализованного проекта школьного планшета Plastic Logic, который продвигал лично Чубайс. Суд принял решение о взыскании с него (и ещё нескольких бывших топ-менеджеров) 5,5 миллиарда рублей. Юристы Анатолия Борисовича подавали апелляцию, но проиграли. В январе 2026 года приставы открыли ещё одно исполнительное производство почти на 12 млрд рублей в отношении 12 бывших топов «Роснано», в том числе и Чубайса.

«Издевательство над законом» — так Анатолий Чубайс прокомментировал все обвинения в свой адрес.

Если долг Чубайса будут погашать только из его пенсии, на это уйдут сотни лет.

Очередь в Стамбуле и Израиль

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Сам Анатолий Борисович с женой живёт в Израиле. Специальную военную операцию России на Украине Анатолий Чубайс встретил в должности специального представителя Президента РФ по связям с международными организациями. Спустя месяц после начала СВО российские СМИ опубликовали сообщение об отставке Чубайса. Бывшего представителя к этому моменту уже не было в России: днём ранее — 22 марта — человека, похожего на Чубайса, сфотографировали стоящим в очереди к одному из банкоматов в Стамбуле. Похоже, «отец приватизации» так стремился уехать подальше от России, что не жалел ни своих должностей, ни собственности. В конце апреля появилась информация, что беглец добровольно покинул состав совета директоров АФК «Система» и АО «Электрозавод».

Летом 2022 года в научном журнале «Вопросы экономики» бывший чиновник опубликовал исследовательскую статью о кризисе неплатежей в России в 90-е годы как «независимый исследователь из британского Глазго». Тогда же британская The Times сообщила, что Анатолий Чубайс живёт в Шотландии, куда попал в результате «шокового переезда».

Через пару месяцев стало известно о госпитализации Чубайса в Италии с редким аутоиммунным заболеванием — синдромом Гийена – Барре. К слову, по сведениям Life.ru, у Анатолия Борисовича также может быть вилла в Тоскане.

В ноябре 2022 года в соцсетях появилась фотография Чубайса и его супруги Авдотьи Смирновой в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион. Через полгода массмедиа опубликовали снимок, на котором Чубайс со Смирновой сидят в кабинете МВД Израиля, где якобы меняют свои временные паспорта страны на постоянные. При этом некоторые источники указывали новое имя Чубайса — на Земле обетованной он якобы стал Анатолием Боруховичем Сагалом. Тогда же появились сообщения, что у него в Израиле есть недвижимость.

В 2024 году стало известно, что Анатолий Чубайс основал в Тель-Авиве научный центр исследования, «задачей которого является всестороннее изучение возможного будущего России на основе анализа событий её недавнего прошлого».

В этом году Чубайс назвал себя оппозиционером российской власти и потребовал у Канады снять с себя санкции.

Бункер в Переделкино остался

Особняк Чубайса в Переделкине. Фото © Yktimes.ru

По информации Mash, перед бегством за границу Чубайс успел распродать большую часть своего имущества. В сумме он мог выручить около 4 млрд рублей. Среди проданного: двухуровневый пентхаус в ЖК Mon Cher на улице Большая Якиманка, пятикомнатные апартаменты в доме управделами президента на Воробьёвых горах, особняк на Рублёвке, земельные участки и дома в тверской деревне Быльцино; три снегохода и BMW X5. Деньги Чубайс хранит на счетах в Турции, Израиле, Кипре и Казахстане.

Не проданным остаётся знаменитый дом-бункер в Переделкине вблизи музея Бориса Пастернака. Масштабы впечатляют: площадь земли — 1,56 га, бункера — 2657 м2, гостевого корпуса — 586 м2, гаража — 375 м2, домика для охраны — 737 м2. Под застройку ушёл последний кусочек поля, где гулял писатель.

Ранее сообщалось, что в марте 2022 года земля под бункером была переписана на Максима Анциферова, полного тёзку крупного бизнесмена из Челябинска.

Чудо-гаджет, которого не было

Эта история началась летом 2011 года, когда глава «Роснано» Анатолий Чубайс показал президенту России чудо-планшет, призванный заменить печатную учебную литературу в школах. Пластиковый, гнётся, скручивается, не жрёт батарею, в памяти вся школьная программа. Пилотная продукция ожидалась уже к 2014 году.

Патентом на технологию владела британская компания Plastic Logic. В неё-то российская госкорпорация и влила первые 230 миллионов долларов. Деньги предназначались для строительства завода в Зеленограде. Однако стоило «Роснано» вложиться, как Plastic Logic вдруг отказалась от конвейерного производства.

В 2016 и 2019 годах «Роснано» решилось реанимировать проект и вновь инвестировало туда деньги.

— Выпуск гаджетов реально и не планировался, а целью проекта был вывод денег за рубеж, — били тогда в набат депутаты Госдумы. И оказались правы.

Как потом выяснила Счётная палата, деньги выводились через ЗАО «Пластик лоджик» — дочернюю компанию «Роснано». Под поручительство госкорпорации дочка набрала кредитов в банках на 5,7 миллиарда рублей и выдала их в качестве займов под льготные проценты некоей аффилированной структуре Plastic Logic Luxemburg. Та в свою очередь приобрела акции кредитора. Таким образом в Люксембурге осело пять миллиардов рублей.

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Парадокс: все сели, он нет

Авгиевы конюшни «Роснано» российские силовики всерьёз начали расчищать лишь осенью 2024 года. Первым был задержан экс-гендиректор ЗАО «Пластик лоджик» Борис Галкин. Месяц назад Гагаринский суд Москвы признал его виновным в растрате более 6 млрд рублей под видом производства гибких планшетов. Его приговорили к девяти годам колонии общего режима, а также назначили штраф 15 млн руб.

Одновременно Мещанский суд дал 3 года колонии Олегу Дьяченко, члену совета директоров кипрского фонда Nanoenergo Fund Limited — это дочерняя компания «Роснано». Его признали виновным в хищении 50 млн долларов.

В январе 2025 года по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), были арестованы бывшие топ-менеджеры «Роснано»: исполнительный директор управляющей компании Борис Подольский, руководитель по финансам Артур Галстян и директор по методологии учёта, налогообложению и отчётности Марина Касенкова. Им грозит по 10 лет тюрьмы.

В федеральном розыске находятся ближайшие соратники Чубайса: зампреды Олег Киселёв и Юрий Удальцов плюс управляющая Ирина Рапопорт. Им инкриминируют мошенничество, растрату и коммерческий подкуп. По данным Life.ru, они укрываются на виллах в итальянской Тоскане.

Сегодня один из московских судов заочно приговорил экс-замглавы «Роснано» Андрея Малышева к 12 годам колонии общего режима. Он признан виновным в растрате и мошенничестве. Согласно информации следствия, сейчас Малышев в Лондоне.

А вот против Анатолия Борисовича пока ни одного уголовного дела не возбуждено.

Авторы Пётр Егоров