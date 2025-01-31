Элитные квартиры, внедорожники и бизнес: Что за душой у задержанных топ-менеджеров «Роснано»

Согласно доступной информации, у Бориса Подольского, бывшего исполнительного директора корпорации, есть просторная квартира в жилом комплексе «Снегири» на Минской улице. Это жильё площадью 189,4 квадратных метра находится в малоэтажном доме с ухоженной территорией и живописными видами на парк и пруд. Комплекс предлагает многофункциональный SPA, фитнес-зал, ресторан, продуктовый магазин и салон красоты. Рыночная стоимость квартиры составляет примерно 200 миллионов рублей. Также у Подольского есть парковочное место, а передвигался он на Land Rover. Вторая квартира экс-исполнительного директора расположена на улице Удальцова и имеет площадь 131,5 квадратных метра; её рыночная стоимость составляет около 70 миллионов рублей. Кроме того, Подольский владеет 25% в компании ООО «Лингварус», управляющей школой английского языка.

У другого задержанного, экс-управляющего директора по финансам «Роснано» Артура Галстяна, также есть четыре квартиры в Москве. Одна из них — трёшка площадью 81,8 квадратных метра в Большом Афанасьевском переулке, недалеко от Посольства Канады и дома Бурганова; её рыночная стоимость составляет около 75 миллионов рублей. У него также есть квартира площадью 129,9 квадратных метра в Малом Козихинском переулке, всего в трёх минутах ходьбы от Патриков; её стоимость оценивается примерно в 150 миллионов рублей. В этом же районе Галстян владеет парковочным местом и передвигался на Mercedes-Benz. Ещё одна квартира у него меньшего размера — 53,6 квадратных метра в Волоцком переулке в районе Митино, её рыночная стоимость составляет около 16 миллионов рублей. Четвёртая квартира небольшая — площадью 33,9 квадратных метра на Ленинградском проспекте, её стоимость оценивается примерно в 9 миллионов рублей.