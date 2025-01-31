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31 января, 07:05

Трое сотрудников «Роснано» задержаны в рамках дела о превышении полномочий

Правоохранители задержали по делу о злоупотреблении полномочиями заместителя руководителя «УК Роснано» Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по налогам и отчётности Марину Касенкову. Об этом доложила пресс-служба МВД России.

«На территории Москвы и Московской области задержаны заместитель руководителя ООО «УК Роснано» — исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учёта, налогообложению и отчётности Марина Касенкова», — сказали в пресс-центре.

Полиция завела уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ. Общий ущерб от махинаций составил 43 миллиарда рублей. В МВД отметили, что в 2017 году компания предпринимала преступные действия по реклассификации финансовых обязательств.

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Ранее Life.ru писал, что бывшие топ-менеджеры «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселёв объявлены в международный розыск. В Москве оба заочно арестованы по подозрению в расходовании инвестированных в уставной капитал организации вложений, что причинило компании значительный финансовый ущерб. В «Роснано» оценили ущерб от хищений и недобросовестных финансовых операций в более чем 200 млрд рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Николай Рюмин
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