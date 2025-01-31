«Фонбет» подал иск на 100 млн рублей против экс-гендиректора Анохина

Букмекерская компания «Фонбет» инициировала судебный процесс против своего бывшего генерального директора Сергея Анохина, которому предъявлены обвинения в даче взятки. Об этом сообщает РБК.

Сумма иска составила 100 миллионов рублей. В заявлении компании подчёркивается, что действия Анохина противоречат основным принципам, на которых строится работа «Фонбета», а также «дискредитируют её деловую репутацию».