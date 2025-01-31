«Фонбет» подал иск на 100 млн рублей против экс-гендиректора Анохина
Букмекерская компания «Фонбет» инициировала судебный процесс против своего бывшего генерального директора Сергея Анохина, которому предъявлены обвинения в даче взятки. Об этом сообщает РБК.
Сумма иска составила 100 миллионов рублей. В заявлении компании подчёркивается, что действия Анохина противоречат основным принципам, на которых строится работа «Фонбета», а также «дискредитируют её деловую репутацию».
Представители компании отметили, что иск направлен не только на защиту корпоративной чести и достоинства, но и на восстановление доверия партнёров и клиентов.
Напомним, что в январе Сергея Анохина задержали в Москве за взятку в 50 миллионов рублей сотруднику спецслужб. По данным букмекерской компании, незадолго до этого он ушёл с должности гендиректора. Впрочем, на суде он заявил, якобы всё ещё является действующим главой «Фонбета».
ТАСС / Валерий Шарифулин