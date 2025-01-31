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Регион
31 января, 02:44

«Фонбет» подал иск на 100 млн рублей против экс-гендиректора Анохина

Букмекерская компания «Фонбет» инициировала судебный процесс против своего бывшего генерального директора Сергея Анохина, которому предъявлены обвинения в даче взятки. Об этом сообщает РБК.

Сумма иска составила 100 миллионов рублей. В заявлении компании подчёркивается, что действия Анохина противоречат основным принципам, на которых строится работа «Фонбета», а также «дискредитируют её деловую репутацию».

Представители компании отметили, что иск направлен не только на защиту корпоративной чести и достоинства, но и на восстановление доверия партнёров и клиентов.

Спортсмен, писатель и светский лев. Чем владеет экс-глава Fonbet Сергей Анохин, подозреваемый во взяточничестве
Спортсмен, писатель и светский лев. Чем владеет экс-глава Fonbet Сергей Анохин, подозреваемый во взяточничестве

Напомним, что в январе Сергея Анохина задержали в Москве за взятку в 50 миллионов рублей сотруднику спецслужб. По данным букмекерской компании, незадолго до этого он ушёл с должности гендиректора. Впрочем, на суде он заявил, якобы всё ещё является действующим главой «Фонбета».

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Тимур Хингеев
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