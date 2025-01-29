Спортсмен, писатель и светский лев. Чем владеет экс-глава Fonbet Сергей Анохин, подозреваемый во взяточничестве Life.ru выяснил, как жил и сколько зарабатывал Сергей Анохин — задержанный за дачу взятки бывший вице-президент РФС и экс-директор Fonbet. 29 января, 16:19 Экс-главу Fonbet Сергея Анохина подозревают во взяточничестве. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / simon jhuan, © Wikipedia / Фонбет

За что задержали Сергея Анохина

Сегодня в Москве по подозрению в даче взятки задержали 51-летнего Сергея Анохина — бывшего вице-президента Российского футбольного союза и экс-директора букмекерской конторы Fonbet.

По предварительной информации, Сергей Анохин передал взятку в размере 50 миллионов рублей одному из силовиков. По данным телеграм-канала SHOT, деньги могли предназначаться за освобождение инвестора ФК «Химки» Туфана Садыгова. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Садыгов с сообщниками оформляли фиктивные кредиты и присваивали себе деньги. Тем самым банку был причинён ущерб. По данным телеграм-канала SHOT, во время обысков изъяли $2 миллиона. Кроме Анохина задержали ещё шесть человек, в том числе замначальника УВД и одного из сотрудников Прокуратуры Москвы.

Пресс-служба Fonbet настаивает, что обвинение Анохина не связано с его работой в букмекерской компании. В «Фонбете» поспешили заявить, что Анохин на момент задержания уже у них не работал, так как «в январе уволился по собственному», чтобы «сосредоточиться на своих бизнес-идеях». Согласно выписке из ЕГРЮЛ на компанию «Фонкор» (это юрлицо Fonbet), на 29.01.2025 Сергей Анохин всё ещё числится её гендиректором.





В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения: следствие ходатайствует об аресте Анохина на два месяца.

Кто такой Сергей Анохин

Сергей Анохин — мастер спорта, бизнесмен и футбольный функционер. Помимо работы в РФС возглавлял Московскую федерацию футбола, трудился советником главы столичного Департамента физической культуры и спорта, был президентом ФК «Химки» и клуба по пляжному футболу «Строгино». Считается, что Анохин стоит у истоков развития пляжного футбола в нашей стране. Именно он создал федерацию и учредил первый официальный чемпионат России.

Сергей Анохин занимался и спортом, и шоу-бизнесом. Фото © «Рейтинг Букмекеров»

Ранее Анохин вращался в мире шоу-бизнеса, был женат на экс-солистке группы «Блестящие» Анне Дубовицкой, организовывал киносъёмки и показы мод, даже опубликовал книгу «Самки» о похищении женщины. Ещё он играл на любительском уровне в большой футбол и профессионально в пляжный. Растит двух дочерей от двух разных браков. Имеет дипломы Военного университета Минобороны, столичного университета коммерции и РАНХиГС. Знает английский и арабский языки.

В 2006 году полный тёзка Анохина проходил фигурантом уголовного дела об угоне автомобиля.

Широта кругозора и компетенций Анохина поражает. В ЕГРЮЛ у него было двадцать организаций, где он успел побыть владельцем либо гендиректором. Более половины из них уже ликвидированы, четверть имели проблемы с налоговой. Он выступал единоличным основателем «Юдашкин хотел груп» и соучредителем Московской недели моды, компаньоном в бизнесе по управлению ресторанами «Оркада» и по продаже овощей ТД-2, также у него были доли в кинокомпаниях «Г.Р.О. студия» и «Артэс медиа». Занимался он и благотворительностью.

С букмекерами Анохин связался в середине нулевых, когда стал партнёром в букмекерских конторах «Шар удачи» и «Беттимобиль». Оба юрлица существовали буквально лет пять и расформировывались налоговой.

Примечательно, что параллельно работе в футбольных НКО и госучреждениях Анохин покупал акции компании «Спортивные технологии», которая торгует едой и напитками во время матчей.

Согласно базе СПАРК, в 2023 году юрлицо Fonbet («Фонкор») заработало 437 миллионов рублей при чистой прибыли в 59 миллиардов. Никаких проблем у компании нет: судов мало, а проверки проблем не выявляют.

Как живёт Сергей Анохин

Если верить утечкам из налоговых баз, в 2021 году Анохин заработал почти полмиллиона рублей в футбольном клубе «Химки» и 5,3 миллиона рублей в Московской федерации футбола, а годом ранее получил 800 тысяч дивидендов со вклада в одном из коммерческих банков.

Старшая дочь Анохина училась в частной Ломоносовской школе, где месяц обучения стоит до 190 тысяч рублей.

Анохин занимает необычную по меркам мегаполиса недвижимость. У него четырёхкомнатная квартира стоимостью 50 миллионов рублей в жилом комплексе бизнес-класса «Долина грёз». Это камерный уютный квартал, окружённый Рублёвским лесом. Жильцов мало, вокруг зелень, надёжно укрывающая от шума дорог и городской суеты.

Также у Сергея Анохина могут быть однушка и две трёшки в панельках в Строгине и Крылатском. Суммарная стоимость — до 75 миллионов рублей. В первой квартире он зарегистрирован, а другие занимала его дочь.

Судя по казахстанским базам, после начала СВО полный тёзка Анохина получил номер налогоплательщика Казахстана.





Авторы Пётр Егоров