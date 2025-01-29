Life.ru узнал, сколько квартир было у Анохина, зарабатывавшего десятки тысяч долларов на ставках

Напомним, что сегодня появилась информация о задержании Сергея Анохина, генерального директора букмекерской компании «Фонбет», в Москве. Его подозревают в даче взятки в размере 50 миллионов рублей сотруднику спецслужб. Также был задержан и сам силовик. В «Фонбете» отметили, что Анохин ушёл с должности гендиректора ещё в январе. Временно исполняющим обязанности директора стал Константин Линёв, который имеет более 20 лет опыта в сфере г betting. По данным компании, прибыль «Фонбет» за 2023 год составила 59 миллиардов рублей, что более чем вдвое превышает показатели предыдущих лет.