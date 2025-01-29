Life.ru узнал, сколько квартир было у Анохина, зарабатывавшего десятки тысяч долларов на ставках
SHOT: У Анохина официально в собственности была лишь одна скромная квартира
У Сергея Анохина, который зарабатывал десятки тысяч долларов на букмекерских ставках, в официальной собственности была лишь одна небольшая квартира.
Согласно данным SHOT, Анохин является владельцем 38-метровой однокомнатной квартиры на Таллинской улице в московском районе Строгино, которую приобрёл 26 лет назад. В настоящее время её рыночная стоимость составляет примерно 15 миллионов рублей.
Анохин прописан в 100-метровой квартире жилого комплекса «Долина грёз» в Крылатском, стоимость которой начинается от 50 миллионов рублей.
На должностях вице-президента РФС (с 2016 по 2022 год) и генерального директора «Фонбет» (с 2022 года) Анохин официально не приобрёл никаких новых активов.
Напомним, что сегодня появилась информация о задержании Сергея Анохина, генерального директора букмекерской компании «Фонбет», в Москве. Его подозревают в даче взятки в размере 50 миллионов рублей сотруднику спецслужб. Также был задержан и сам силовик. В «Фонбете» отметили, что Анохин ушёл с должности гендиректора ещё в январе. Временно исполняющим обязанности директора стал Константин Линёв, который имеет более 20 лет опыта в сфере г betting. По данным компании, прибыль «Фонбет» за 2023 год составила 59 миллиардов рублей, что более чем вдвое превышает показатели предыдущих лет.