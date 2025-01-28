Сотрудник столичного «Жилищника» задержан по подозрению в финансировании ИГИЛ*

Российские силовики вычислили и задержали в Москве гражданина иностранного государства, который находился в межгосударственном розыске за финансирование ИГИЛ*, узнал SHOT. Сотрудник столичного ГБУ «Жилищник» проживал в районе Солнцево и приехал в Россию, чтобы скрыться от правосудия на родине.

В Москве 50-летний мужчина устроился плотником и даже начал заниматься спортом. Однако до конца скрыть следы преступной деятельности иностранцу не удалось. В ближайшее время он будет экстрадирован.

Ещё одну террористическую ячейку ИГИЛ*, состоящую из уроженцев Центральной Азии, российским спецслужбам удалось ликвидировать в Москве в конце 2024 года. В момент задержания подозреваемые оказали сопротивление и были уничтожены.