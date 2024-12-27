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Регион
27 декабря, 09:19

В Москве уничтожены экстремисты, готовившие теракт у отдела полиции

Фото © ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Фото © ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

В Москве предотвратили теракт возле отдела полиции, который готовили уроженцы Центральной Азии — члены ячейки ИГИЛ* в Афганистане «Вилаят Хорасан»*. Об этом сообщили в пятницу в Центре общественных связей ФСБ России. Как известно, в эту же группировку входили четверо исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» в марте 2024 года.

Подозреваемые приобрели транспортное средство и поместили в него газовые баллоны с пропаном, после чего приступили к изготовлению самодельной бомбы.

"При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнём», — сообщили в ведомстве.

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Накануне ФСБ объявила о предотвращении серии покушений, которые готовили украинские спецслужбы на высокопоставленных военных Минобороны. Четверо россиян были задержаны, и им грозит пожизненное заключение. На допросе один из них рассказал, что планировал взорвать высокопоставленного офицера в его служебном автомобиле с помощью бомбы, замаскированной под пауэрбанк.

* Организация признана террористической и запрещена в России

Марина Фещенко
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