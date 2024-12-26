Высших офицеров Минобороны пытались убить в Москве замаскированной под пауэрбанк бомбой
ФСБ сорвала серию покушений на высших офицеров Минобороны и их родных в Москве
Сотрудники ФСБ России предотвратили серию покушений на высокопоставленных офицеров Минобороны и их родных в Москве. Подготовкой убийств занимались спецслужбы Украины, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
«Пресечена серия готовящихся агентами украинских спецслужб покушений на жизнь высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей. В результате проведенных мероприятий задержаны четверо граждан России, причастных к подготовке указанных покушений», — рассказали в ЦОС.
По сведениям ФСБ, бомбы для убийств высокопоставленных военных в Москве были закамуфлированы пособниками Киева под пауэрбанк и папку с документами.
25 декабря стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт, подготовленный украинскими спецслужбами, против одного из руководителей оборонного предприятия в Подмосковье. В результате операции задержаны семь граждан России, среди которых трое несовершеннолетних.
Life.ru