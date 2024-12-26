Высших офицеров Минобороны пытались убить в Москве замаскированной под пауэрбанк бомбой

Сотрудники ФСБ России предотвратили серию покушений на высокопоставленных офицеров Минобороны и их родных в Москве. Подготовкой убийств занимались спецслужбы Украины, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

«Пресечена серия готовящихся агентами украинских спецслужб покушений на жизнь высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей. В результате проведенных мероприятий задержаны четверо граждан России, причастных к подготовке указанных покушений», — рассказали в ЦОС.

По сведениям ФСБ, бомбы для убийств высокопоставленных военных в Москве были закамуфлированы пособниками Киева под пауэрбанк и папку с документами.