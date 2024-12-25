Подростка сняли на видео при закладке бомбы под авто главы военного бюро в Подмосковье

ФСБ показала видео признательных показаний семерых задержанных за подготовку теракта в Подмосковье в отношении одного из руководителей ведущего военного конструкторского бюро машиностроения, а также кадры закладки бомбы под автомобиль.

Закладка СВУ под авто главы военного бюро в Подмосковье. Видео © ФСБ России

Подозреваемые рассказали оперативникам, что им в переписке по мессенджеру скинули фото машины и инструкцию, как всё сделать, а за всё пообещали заплатить 500 тысяч рублей. Его подельник сообщил, что ему поручили «съездить на парковку, которая недалеко от «Дикси», и проверить местонахождение машины «Ленд Крузер Прадо», которую он скидывал, номера и фотографию.

«Мне позвонил Вадим и сказал, что он собрал СВУ, после этого мне пришло осознание, что Клейн [с которым шла переписка в мессенджере] как-то связан с украинской стороной», — говорит другой подозреваемый.