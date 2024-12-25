В Подмосковье предотвратили убийство главы предприятия ОПК по заказу Украины
Сотрудники ФСБ предотвратила теракт, подготовленный украинскими спецслужбами. Он был нацелен на одного из руководителей оборонного предприятия в Подмосковье. В результате операции задержаны семь граждан России, среди которых трое несовершеннолетних, сообщается в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Предотвращён террористический акт в Московской области, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия РФ, выпускающего продукцию для Министерства обороны России», — сказали в ЦОС.
Задержанные хотели подорвать машину главы российского предприятия ОПК с помощью самодельной бомбы. Они организовали наблюдение за местом стоянки личного автомобиля. Всю деятельность злоумышленников координировали киевские спецслужбы с помощью различных соцсетей. Сейчас задержанные дают признательные показания.
Ранее Life.ru рассказал, что всего за 2024 год в России было предотвращено 190 терактов на стадии подготовки. Шесть из них были организованы запрещёнными группировками. Кроме того за год в России удалили более 120 тысяч террористических материалов из Сети. Также заблокировали счета более шести тысяч причастных к финансированию терроризма лиц.
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