Стало известно число терактов, предотвращённых в России за год

За этот год силовые структуры предотвратили 190 терактов на стадии подготовки. При этом, шесть из них готовили участники запрещённых группировок «Колумбайн»* и «Маньяки Культ Убийц»*. Об этом рассказали в национальном антитеррористическом комитете.

«Силами правопорядка нейтрализованы 38 и задержаны более 1,7 тыс. бандитов и их пособников, пресечено около 2,7 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, изъято свыше 100 тыс. единиц огнестрельного оружия и более 5,5 тыс. взрывных устройств», — рассказали в комитете.

Кроме того, созданы новые меры для антитеррористической защиты населения, в том числе и сети. Так, за год из интернета было удалено более 120 тысяч террористических материалов. Также удалось заблокировать счета более 6 тысяч причастных к финансированию терроризма лиц на общую сумму более 230 млн рублей.

Напомним, что в Дагестане 7 декабря задержали 12 человек, которые были причастны к террористической деятельности. Они также входили в состав запрещённой группировки. В ходе обысков у них обнаружили стрелковое оружие, два самодельных взрывных устройства, материалы для их создания, а также 20 мешков аммиачной селитры общей массой около тонны и боеприпасы.