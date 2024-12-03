Инженер ЗАЭС Потынга, которого обвинили в покушении на теракт, признал вину

Однако инженер заявил, что не знал, что автомобиль будет находиться на территории ЗАЭС. Он якобы также не предполагал, что машина принадлежит полицейскому. Потынга признался, что получил взрывчатку и какое-то время её хранил.

Напомним, что инженер обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса России, включая участие в террористическом сообществе и покушение на совершение террористического акта. С помощью фотосъёмки он собрал информацию о транспортных средствах, имеющих доступ на территорию станции, и передал эти данные украинскому куратору. В мае 2023 года Потынг получил указание устранить сотрудника правоохранительных органов в Энергодаре, ему также передали взрывчатку через тайник. Она была обнаружена и обезврежена, а Потынг задержан и помещен под стражу. Правоохранители полагали, что инженер хотел совершить покушение на сотрудников МАГАТЭ, работающих на станции.