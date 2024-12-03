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3 декабря, 13:41

Инженер ЗАЭС Потынга, которого обвинили в покушении на теракт, признал вину

Сотрудник Запорожской АЭС Сергей Потынга, которого обвиняют в покушении на теракт на атомной станции и сотрудников Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), признал свою вину.

«Да, признаю полностью», — согласился Потынга с обвинениями в суде.

Однако инженер заявил, что не знал, что автомобиль будет находиться на территории ЗАЭС. Он якобы также не предполагал, что машина принадлежит полицейскому. Потынга признался, что получил взрывчатку и какое-то время её хранил.

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Напомним, что инженер обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса России, включая участие в террористическом сообществе и покушение на совершение террористического акта. С помощью фотосъёмки он собрал информацию о транспортных средствах, имеющих доступ на территорию станции, и передал эти данные украинскому куратору. В мае 2023 года Потынг получил указание устранить сотрудника правоохранительных органов в Энергодаре, ему также передали взрывчатку через тайник. Она была обнаружена и обезврежена, а Потынг задержан и помещен под стражу. Правоохранители полагали, что инженер хотел совершить покушение на сотрудников МАГАТЭ, работающих на станции.

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Telegram / ЗАЭС. Официально

Алена Пенчугина
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