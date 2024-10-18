Инженер Запорожской атомной станции предстанет перед судом за подготовку теракта
Инженер ЗАЭС Потынг пойдёт под суд за попытку теракта по заказу ГУР Украины
Инженер Запорожской атомной электростанции Сергей Потынг предстанет перед судом за подготовку теракта по указанию украинской разведки, сообщили в Генеральной прокуратуре России. Он обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса России, включая участие в террористическом сообществе и покушение на совершение террористического акта.
По версии следствия, в марте 2022 года Потынг, работая инженером цеха тепловой автоматики и измерений ЗАЭС, присоединился к террористическому сообществу, созданному сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины. С помощью фотосъёмки он собрал информацию о транспортных средствах, имеющих доступ на территорию станции, их маршрутах и местах стоянки, и передал эти данные через мессенджер своему украинскому куратору.
В мае 2023 года Потынг получил указание устранить сотрудника правоохранительных органов в Энергодаре. Он получил взрывчатку через тайник и перенес её в свою квартиру, после чего заложил устройство под днище автомобиля, используемого должностным лицом. Однако взрывчатка была обнаружена и обезврежена, а Потынг задержан и помещен под стражу.
Уголовное дело, как стало известно 18 октября, направлено в Южный окружной военный суд для дальнейшего рассмотрения. Расследование в отношении других соучастников между тем продолжается.
Ранее Life.ru сообщал, что украинские агенты подорвали машину сотрудника службы безопасности ЗАЭС Андрея Короткого, он не выжил. В ГУР Украины назвали погибшего «коллаборантом» и обвинили в причастности к организации и исполнению неких «военных преступлений и репрессий».
Telegram / ЗАЭС. Официально