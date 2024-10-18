Инженер Запорожской атомной станции предстанет перед судом за подготовку теракта

Инженер Запорожской атомной электростанции Сергей Потынг предстанет перед судом за подготовку теракта по указанию украинской разведки, сообщили в Генеральной прокуратуре России. Он обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса России, включая участие в террористическом сообществе и покушение на совершение террористического акта.

По версии следствия, в марте 2022 года Потынг, работая инженером цеха тепловой автоматики и измерений ЗАЭС, присоединился к террористическому сообществу, созданному сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины. С помощью фотосъёмки он собрал информацию о транспортных средствах, имеющих доступ на территорию станции, их маршрутах и местах стоянки, и передал эти данные через мессенджер своему украинскому куратору.

В мае 2023 года Потынг получил указание устранить сотрудника правоохранительных органов в Энергодаре. Он получил взрывчатку через тайник и перенес её в свою квартиру, после чего заложил устройство под днище автомобиля, используемого должностным лицом. Однако взрывчатка была обнаружена и обезврежена, а Потынг задержан и помещен под стражу.

Уголовное дело, как стало известно 18 октября, направлено в Южный окружной военный суд для дальнейшего рассмотрения. Расследование в отношении других соучастников между тем продолжается.