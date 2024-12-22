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22 декабря, 00:35

Взрыв в отделении банка в Петербурге квалифицирован полицией как теракт

Взрыв, произошедший 21 декабря в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге, признали терактом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своём официальном Telegram-канале.

«В результате инцидента возбуждено уголовное дело по статье 205 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации о террористическом акте», — заявили в ведомстве.

Бабушка со спичками: Появилось видео взрыва в отделении банка в Петербурге
Бабушка со спичками: Появилось видео взрыва в отделении банка в Петербурге

Также выяснилось, что устроившая взрыв пенсионерка использовала легковоспламеняющуюся жидкость. Она вылила её в банкомат, затем подожгла спичкой. Все свои действия женщина записала на видео.

Напомним, что 68-летнюю пенсионерку задержали у нее дома недалеко от места, где произошло преступление. Пожилую женщину опрашивают оперативники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Лия Мурадьян
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