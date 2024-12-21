Бабушка со спичками: Появилось видео взрыва в отделении банка в Петербурге
SHOT опубликовал видео взрыва в отделении банка в Петербурге
Момент взрыва в отделении банка в Санкт-Петербурге попал на камеры видеонаблюдения. Поджигательницей оказалась пожилая женщина, которую, как и других жертв, обманули украинские злоумышленники. Кадры с места происшествия опубликовал SHOT.
Момент взрыва в отделении банка в Петербурге. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах видно, как пенсионерка достаёт из сумки спички, поджигает и кидает их в банкомат. При этом происходящее она снимала на телефон. Сейчас женщину ищут полицейские. Предварительно, преступница также использовала газ.
Напомним, ранее в Санкт-Петербурге очевидцы сообщали о взрыве в отделении банка. К счастью, никто не пострадал. Это не первый взрыв пиротехнических средств сегодня в общественных местах. Сначала пенсионерка по указу украинских мошенников взорвала несколько петард в ТЦ района Отрадное в Москве. Покупатели начали экстренно эвакуироваться, подумав, что это выстрелы. Следом мужчина запустил фейерверк в отделении МФЦ торгового центра «Гелиос». Он пояснил свой поступок угрозами от аферистов из Украины. Аналогичное происшествие произошло в Химках.
Telegram / SHOT