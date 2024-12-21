Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 декабря, 16:20

Бабушка со спичками: Появилось видео взрыва в отделении банка в Петербурге

SHOT опубликовал видео взрыва в отделении банка в Петербурге

Момент взрыва в отделении банка в Санкт-Петербурге попал на камеры видеонаблюдения. Поджигательницей оказалась пожилая женщина, которую, как и других жертв, обманули украинские злоумышленники. Кадры с места происшествия опубликовал SHOT.

Момент взрыва в отделении банка в Петербурге. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, как пенсионерка достаёт из сумки спички, поджигает и кидает их в банкомат. При этом происходящее она снимала на телефон. Сейчас женщину ищут полицейские. Предварительно, преступница также использовала газ.

Раскрыта личность мужчины, запустившего салют в МФЦ в Королёве
Раскрыта личность мужчины, запустившего салют в МФЦ в Королёве

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге очевидцы сообщали о взрыве в отделении банка. К счастью, никто не пострадал. Это не первый взрыв пиротехнических средств сегодня в общественных местах. Сначала пенсионерка по указу украинских мошенников взорвала несколько петард в ТЦ района Отрадное в Москве. Покупатели начали экстренно эвакуироваться, подумав, что это выстрелы. Следом мужчина запустил фейерверк в отделении МФЦ торгового центра «Гелиос». Он пояснил свой поступок угрозами от аферистов из Украины. Аналогичное происшествие произошло в Химках.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar