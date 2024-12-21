Бабушка со спичками: Появилось видео взрыва в отделении банка в Петербурге

Момент взрыва в отделении банка в Санкт-Петербурге попал на камеры видеонаблюдения. Поджигательницей оказалась пожилая женщина, которую, как и других жертв, обманули украинские злоумышленники. Кадры с места происшествия опубликовал SHOT .

На кадрах видно, как пенсионерка достаёт из сумки спички, поджигает и кидает их в банкомат. При этом происходящее она снимала на телефон. Сейчас женщину ищут полицейские. Предварительно, преступница также использовала газ.