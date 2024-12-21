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21 декабря, 14:31

Раскрыта личность мужчины, запустившего салют в МФЦ в Королёве

SHOT: Фейерверк в московском ТЦ запустил 63-летний мануальный терапевт

Фейерверк в МФЦ в Королёве запустил мануальный терапевт, 63-летний Владимир Т. На допросе задержанный подтвердил, что его развели украинские мошенники и заставили запустить салют. В распоряжении канала SHOT появились фото последствия от взрывов.

Поджигатель фейерверка в МФЦ в Королёве. Фото © SHOT

Поджигатель фейерверка в МФЦ в Королёве. Фото © SHOT

Известно, что Владимир родом из Казахстана, в последнее время он жил в Подмосковье. По указке мошенников он устроил взрыв пиротехники в МФЦ в Королёве, людей эвакуировали из здания. По предварительным данным пострадавших нет.

«Что это происходит уже который день?!»: Момент взрыва в МФЦ в Королёве попал на видео
«Что это происходит уже который день?!»: Момент взрыва в МФЦ в Королёве попал на видео

Это не первый взрыв пиротехники в МФЦ за сегодня. Ранее в ТЦ «Форт» в Одинцове петарды взорвала пенсионерка. Она действовала по указу ВСУ. Пострадавших в результате ЧП нет. По словам пожилой москвички, украинские аферисты обокрали её на 120 тысяч рублей, деньги они обещали вернуть после поджога МФЦ. Из здания торгового центра эвакуированы более 300 человек, он закрыт для посетителей до 18:00. Также взрыв салюта произошёл в здании почты в Химках. А вчера неизвестный взорвал фейерверки в отделении банка в Москве на бульваре Яна Райниса. Аналогичное происшествие случилось в этот же день в отделении банка в Балашихе.

Обложка ©

SHOT

Николай Рюмин
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