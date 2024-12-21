Раскрыта личность мужчины, запустившего салют в МФЦ в Королёве

Фейерверк в МФЦ в Королёве запустил мануальный терапевт, 63-летний Владимир Т. На допросе задержанный подтвердил, что его развели украинские мошенники и заставили запустить салют. В распоряжении канала SHOT появились фото последствия от взрывов.

Известно, что Владимир родом из Казахстана, в последнее время он жил в Подмосковье. По указке мошенников он устроил взрыв пиротехники в МФЦ в Королёве, людей эвакуировали из здания. По предварительным данным пострадавших нет.