Прятались под столами: Второй взрыв пиротехники произошёл в МФЦ, на этот раз в Подмосковье
Ещё один взрыв пиротехники произошёл в МФЦ, на этот раз в подмосковном Королёве
Второй за сутки взрыв пиротехники в МФЦ произошёл в торговом центре «Гелиос» в подмосковном Королёве. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Второй за сутки взрыв пиротехники в МФЦ произошёл в торговом центре «Гелиос» в подмосковном Королёве. Людей эвакуируют из здания. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Пострадавших в результате инцидента нет. По предварительной информации, поджигатель действовал по указу украинских мошенников, он успел скрыться. Произошло около 20 залпов. Сотрудники центра прятались под столами от взрыва петард.
Напомним, что первый взрыв сегодня произошёл в московском ТЦ «Форт». Там пенсионерка, действующая по указу ВСУ, подорвала петарды в МФЦ. В результате инцидента никто не пострадал. По словам пожилой женщины, аферисты из Украины обокрали её на 120 тысяч рублей и заявили, что вернут деньги, если та устроит поджог. Из здания эвакуированы более 300 человек, ТЦ закрыт для посетителей до 18:00. А вчера неизвестный взорвал фейерверки в отделении банка в Москве на бульваре Яна Райниса. Аналогичное происшествие случилось в этот же день в отделении банка в Балашихе.