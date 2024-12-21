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21 декабря, 11:54

В Отрадном задержали пенсионерку за взрыв петард в ТЦ по указу с Украины

В Отрадном правоохранители задержали пенсионерку, которая взорвала петарду в торговом центре «Форт». Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT.

Паника в ТЦ в Отрадном. Видео © SHOT

«Стали происходить взрывы, там прям залп был. Продавцы меня спрятали в подсобку сразу, но одной бабушке-посетительнице стало плохо, ей начали вызывать скорую. Там не одна петарда точно была. Ну потом и убежала из торгового центра», — рассказала очевидица.

Посетители ТЦ испугались, решив, что началась стрельба и начали активно покидать здание. Пироманка призналась, что пойти на данное действие её убедили украинские мошенники.

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Недавно в Санкт-Петербурге была задержана 16-летняя девочка, подозреваемая в поджоге полицейского автомобиля возле здания ГАИ Красногвардейского района. В результате возгорания у машины полностью выгорел моторный отсек. Известно, что такое задание ей дали неизвестные кураторы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / InfinitumProdux

Николай Рюмин
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