В Отрадном задержали пенсионерку за взрыв петард в ТЦ по указу с Украины
В Отрадном правоохранители задержали пенсионерку, которая взорвала петарду в торговом центре «Форт». Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT.
Паника в ТЦ в Отрадном. Видео © SHOT
«Стали происходить взрывы, там прям залп был. Продавцы меня спрятали в подсобку сразу, но одной бабушке-посетительнице стало плохо, ей начали вызывать скорую. Там не одна петарда точно была. Ну потом и убежала из торгового центра», — рассказала очевидица.
Посетители ТЦ испугались, решив, что началась стрельба и начали активно покидать здание. Пироманка призналась, что пойти на данное действие её убедили украинские мошенники.
Недавно в Санкт-Петербурге была задержана 16-летняя девочка, подозреваемая в поджоге полицейского автомобиля возле здания ГАИ Красногвардейского района. В результате возгорания у машины полностью выгорел моторный отсек. Известно, что такое задание ей дали неизвестные кураторы.
Shutterstock / FOTODOM / InfinitumProdux