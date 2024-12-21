В Отрадном задержали пенсионерку за взрыв петард в ТЦ по указу с Украины

В Отрадном правоохранители задержали пенсионерку, которая взорвала петарду в торговом центре «Форт». Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT.

Паника в ТЦ в Отрадном. Видео © SHOT

«Стали происходить взрывы, там прям залп был. Продавцы меня спрятали в подсобку сразу, но одной бабушке-посетительнице стало плохо, ей начали вызывать скорую. Там не одна петарда точно была. Ну потом и убежала из торгового центра», — рассказала очевидица.

Посетители ТЦ испугались, решив, что началась стрельба и начали активно покидать здание. Пироманка призналась, что пойти на данное действие её убедили украинские мошенники.