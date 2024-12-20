20-летний парень из Краснодара помог киевским мошенникам украсть у россиян 23 млн рублей

В Краснодаре полиция задержала местного жителя за пособничество украинским мошенникам, которые благодаря этому похитили у россиян 23 млн рублей. 20-летнему парню предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Краснодаре задержали местного жителя, подозреваемого в неправомерном доступе к компьютерной информации. Видео © Telegram / Ирина Волк

«По предварительным данным, злоумышленник приобретал у третьих лиц взломанные аккаунты граждан, зарегистрированные на Едином портале государственных и муниципальных услуг. С их помощью он активировал сим-карты операторов связи и вносил в биллинговую систему недостоверные данные об абонентах. Затем молодой человек передавал право доступа к этим номерам организаторам кол-центров, которые находились на территории РФ и Украины», — говорится в сообщении Волк.

Задержанный также получал от аферистов вознаграждение за свою работу. Деньги помощнику те отправляли в криптовалюте. У парня дома было найдено 55 смартфонов, 162 банковские и сим-карты, а также различные электронные носители информации.

«Установлено, что изъятые у злоумышленника сим-карты использовались при совершении мошенничества в 20 субъектах нашей страны. Общая сумма ущерба превысила 23 млн рублей», — рассказала официальный представитель МВД РФ.