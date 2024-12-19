В Томске поймали вора, который ограбил двух почтальонш, разносивших старикам пенсии

Томские полицейские задержали мужчину, который дважды напал на почтальонов с целью похищения у них денег, предназначенных для выплат местным пенсионерам. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД.

В полицию обратилась сотрудница почтового отделения и сообщила, что в подъезде жилого дома на неё напал неизвестный. Мужчина вырвал у женщины из рук сумку с деньгами, которые были предназначены для выплаты пенсий пенсионерам. При себе у пострадавшей было порядка 600 тысяч рублей.

Кадры нападения на почтальона от 2020 года. Видео © Telegram / mediamvd

Вора оперативно задержали. Им оказался житель посёлка Зональная Станция. В его жилище при обыске обнаружили часть похищенных денег — 400 тысяч. Похититель пенсий признался, что успел потратить 200 тысяч на собственные нужды.

Мужчина стал сотрудничать со следствием и во всём признался. Он рассказал, что заранее готовился к дерзкому ограблению: выследил почтальоншу, проследил за её маршрутом, а также душевно побеседовал с доверчивыми бабушками, которые и рассказали, в какие дни им приносят пенсии.

Задержанный оказался рецидивистом: летом 2020 года он уже ограбил работницу почтового отделения в Томске. Тогда похититель пенсий избил женщину деревянным предметом и попытался сбежать, но почтальон решила его догнать. Налётчик распылил в лицо жертве содержимое перцовки. С места преступления он скрылся на велосипеде, прихватив с собой украденные 260 тысяч рублей.

Мужчине предъявили обвинения по двум статьям: «Грабёж» и «Разбой». Он под стражей.