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Регион
12 декабря, 08:14

Налётчик с пистолетом ограбил банк на 9,5 млн рублей в Новосибирске

Налётчик с пистолетом ограбил банк на 9,5 млн рублей в Новосибирске. Как выяснил SHOT, дерзкое ограбление произошло около 08:30 утра в отделении «Локо-Банка» на улице Гоголя.

Налётчик ограбил банк на 9,5 млн рублей в Новосибирске. Видео © Telegram/АСТ-54 Black

Туда ворвался вооружённый грабитель, связал сотрудников, запихал деньги в сумку, после чего скрылся с места преступления. «Миллионера» ищут.

Пастор-герой: священник с навыками джиу-джитсу предотвратил ограбление церкви
Пастор-герой: священник с навыками джиу-джитсу предотвратил ограбление церкви

А ранее Life.ru рассказывал про продавца из Костромы, который выпил на работе 70 литров пива, закусил килограммом фисташек и попытался замаскировать недостачу под ограбление.

Обложка ©

Kandinsky 3.1/Life.ru

Александра Вишнякова
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