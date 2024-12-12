Налётчик с пистолетом ограбил банк на 9,5 млн рублей в Новосибирске
Налётчик с пистолетом ограбил банк на 9,5 млн рублей в Новосибирске. Как выяснил SHOT, дерзкое ограбление произошло около 08:30 утра в отделении «Локо-Банка» на улице Гоголя.
Налётчик ограбил банк на 9,5 млн рублей в Новосибирске. Видео © Telegram/АСТ-54 Black
Туда ворвался вооружённый грабитель, связал сотрудников, запихал деньги в сумку, после чего скрылся с места преступления. «Миллионера» ищут.
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Kandinsky 3.1/Life.ru