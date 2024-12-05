Пастор-герой: священник с навыками джиу-джитсу предотвратил ограбление церкви

В День благодарения, 28 ноября, в городе Антиох, штат Калифорния, произошёл необычный инцидент. Пастор баптистской церкви First Family Church 46-летний Ник Невс сумел предотвратить ограбление благодаря навыкам боевых искусств.

Полиция задержала злоумышленника в США. Коллаж © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Antioch Police Department

Издание People сообщает, что неизвестный мужчина разбил окно церкви топором и проник в здание. Сработавшая сигнализация привлекла внимание пастора, который находился в своём кабинете. Невс вышел на шум и не растерялся, потребовав от злоумышленника остановиться.

Однако грабитель решил не сдаваться, так как не ожидал, что священник даст ему отпор. Ник Невс обладает многолетним опытом в джиу-джитсу, кикбоксинге и смешанных единоборствах. Поэтому он догнал преступника на парковке и скрутил его, удерживая около 15 минут до прибытия полиции. В результате инцидента пастор не пострадал.

После происшествия Невс выразил надежду, что этот случай станет для грабителя уроком и поможет ему изменить свою жизнь. Пастор также отметил, что, если бы злоумышленник обратился в церковь за помощью, никто не отказал бы ему в поддержке.

«Какая ирония! Если бы он пришёл на пару дней раньше, он получил бы благословение, немного еды, и о нём бы позаботились. Но вместо этого он решил разбить окна и осквернить церковь», — прокомментировал Невс. Этот инцидент стал ярким примером того, как неожиданные навыки могут помочь в самых непредсказуемых ситуациях, а также напомнил о важности сострадания и готовности помочь тем, кто в этом нуждается.