Церковь в Швейцарии использует голограмму Иисуса Христа с ИИ на исповеди

В швейцарском городе Люцерн, в часовне Святого Петра, стартовал уникальный проект под названием Deus in Machina («Бог в машине»), который позволяет прихожанам исповедоваться голографическому аватару Иисуса Христа. Об этом сообщает The Guardian.

Голограмма Иисуса может говорить на ста языках, что делает её доступной для широкого круга посетителей, включая туристов из разных стран. Искусственный интеллект (ИИ) обучен на текстах Нового Завета и других религиозных писаниях. Он анализирует вопросы прихожан и формулирует ответы, синхронизируя анимацию лица с речью.

Проект стал поводом для обсуждений о применении технологий в религиозной сфере и получил смешанные отзывы. По словам теолога Марко Шмида, две трети из более чем тысячи прихожан испытали «духовный» опыт. Один из посетителей отметил, что голограмма укрепила его веру и помогла понять, как делиться ею с окружающими. Однако не все остались довольны. Некоторые считают ответы слишком общими и клишированными.

Организаторы подчёркивают, что цель эксперимента не заменить священников, а инициировать дискуссию о роли технологий в духовной жизни. Шмид видит за электронными пасторами будущее, ссылаясь на успешный опыт онлайн «ИИ-терапевтов». Однако профессор Петер Кирхшлегер, специалист по этике, считает, что машины не должны полностью заменять человеческое взаимодействие в вопросах веры и пастырской заботы. Несмотря на успех, проект носит временный характер и завершится в конце ноября.