Протоиерей Первозванский рассказал, можно ли женщинам ходить в церковь в брюках

Протоиерей Максим Первозванский, клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе, рассказал в беседе с РИА «Новости», что женские брюки и штаны — приемлемая одежда для посещения православных храмов. Однако, как отметил священник, в некоторых храмах могут существовать более строгие правила.

Первозванский подчеркнул, что если у женщины нет подходящей юбки, это не должно быть причиной, чтобы отказать ей в посещении церкви. В большинстве московских храмов брюки воспринимаются как повседневная одежда, особенно в зимнее время, когда женщины носят их под пальто или шубой. «Это просто обычная одежда, и оснований, чтобы из-за этого не пускать в храм, как мне кажется, нет», — отметил протоиерей.

Тем не менее в храмах, где соблюдаются консервативные традиции, таких как монастыри или их подворья, могут действовать строгие правила. В таких случаях, по словам Первозванского, женщинам предложат надеть юбку поверх брюк или использовать платок. Эти вещи обычно доступны при входе в храм.

Церковь, по словам протоиерея, остаётся консервативной организацией, и её традиции восходят к Священному Писанию, где мужчинам предписано носить мужскую одежду, а женщинам — женскую. Исторически брюки воспринимались как мужской атрибут, и появление женщин в брюках в храме считалось недопустимым. Однако сейчас брюки прочно вошли в женский гардероб.

Первозванский также отметил, что в некоторые монастырские храмы женщин вообще не пускают. Поэтому, если известно, что в конкретном месте действуют строгие правила, их необходимо соблюдать.